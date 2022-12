Apple retire la mise à jour de HomeKit qui intègre le protocole Matter

Si vous avez déjà sauté le pas et mis à niveau votre architecture HomeKit, la mise à jour semble être intacte, bien que les utilisateurs qui ont manqué leur chance de saisir la mise à jour logicielle sont actuellement incapables de passer à la nouvelle architecture. C’est une bonne chose, car il y avait apparemment plus qu’assez de problèmes pour forcer Apple à mettre en pause le déploiement.

Apple a apparemment interrompu la mise à jour qui remanie complètement l’architecture HomeKit sous-jacente et apporte la norme Matter à la solution de maison connectée d’Apple . La mise à jour a été apportée en même temps que iOS 16.2 et iPad OS 16,2 qui est arrivé la semaine dernière, et était disponible dès que vous ouvriez l’application Home, mais l’option pour le faire semble avoir été désactivée côté serveur par Apple.