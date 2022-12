La fonctionnalité de sous-titres en direct de Google Meet prend en charge davantage de langues

En janvier dernier, Google a ajouté une fonction très utile appelée « Sous-titres en direct » à sa plateforme de réunion virtuelle, Google Meet. Comme indiqué lors de l’annonce, les participants aux réunions peuvent utiliser cette fonctionnalité pour traduire en temps réel les réunions en anglais en français, allemand, portugais et espagnol.

Dans un récent article de blog, la société a annoncé qu’elle avait étendu la prise en charge linguistique de Sous-titres en direct et que les utilisateurs pouvaient désormais traduire les réunions en anglais en japonais, en mandarin (simplifié) et en suédois. En outre, les participants peuvent désormais traduire les appels français, allemands, portugais et espagnols en anglais.

Il est important de noter que les sous-titres en direct ne sont disponibles que lorsque l’organisateur de la réunion utilise une édition éligible de Google Workspace, comme Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et la mise à niveau Enseignement et apprentissage. Lorsque l’organisateur utilise l’une de ces éditions, tous les participants à l’appel peuvent activer les sous-titres en direct s’ils le souhaitent.

Vous pouvez activer les sous-titres en direct sur la version Web de Google Meet en accédant à Paramètres > Sous-titres > Sous-titres traduits. Pour activer la fonction de sous-titres en direct sur votre smartphone, allez dans Paramètres > Sous-titres > Sous-titres en direct > Langue de traduction.

Comme vous l’avez probablement déjà deviné, la fonction de sous-titres en direct de Google Meet est extrêmement utile dans les réunions à huis clos ou les sessions de formation entre équipes internationales. Cette option vise à améliorer l’efficacité des réunions en veillant à ce que tous les participants absorbent les informations fournies dans leur langue maternelle, ce qui les rend plus compréhensibles.