Des images du Motorola ThinkPhone font surface

Lenovo, la société mère de Motorola, a racheté la branche informatique d’IBM, y compris son nom ThinkPad, en 2005. Il y a quelques jours, nous avons vu une rumeur du ThinkPhone que Motorola devrait prochainement annoncer.

L’informateur Evan Blass a diffusé aujourd’hui quelques rendus du smartphone (sans filigrane) confirmant que l’appareil aura le même design en carbone que celui de l’ordinateur portable ThinkPad X1 Carbon de Lenovo.

Le ThinkPhone pourrait être alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 et disposera de 8 ou 12 Go de mémoire vive. Les options de stockage comprendront 128 Go, 256 Go ou 512 Go. L’appareil serait doté d’un écran pOLED de 6,6 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 800 pixels, un rapport hauteur/largeur de 20:9 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La caméra arrière comprendrait une caméra principale de 50 mégapixels à ouverture f/1,8, une caméra ultra-large de 13 mégapixels et un capteur de profondeur. Une caméra frontale de 32 mégapixels prendra en charge les selfies et les chats vidéo.

Une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W permettra de maintenir le tout allumé. Le smartphone sera conforme à la norme IP68, ce qui signifie qu’il sera imperméable à la poussière et qu’il pourra être immergé dans de l’eau douce à une profondeur de près d’un mètre pendant 30 minutes.

Android 13 sera préinstallé. Le ThinkPhone sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Un très beau smartphone

Le Motorola ThinkPhone est non seulement très beau, à en juger par la fuite, mais il s’agira également d’un puissant smartphone. Il prendra en charge la 5G si la rumeur est correcte, bien que nous ne sachions pas s’il se connectera à la fois aux signaux 5G sub-6GHz et mmWave.

Motorola a fait un retour en force et est la troisième marque de smartphones la plus vendue aux États-Unis après Apple et Samsung.