Samsung prévoit un écran pliable avec le plus grand écran plié pour 2023

Certains indices laissent penser qu’ il n’y a pas encore une grande demande pour les appareils pliables à grand écran . Dans l’ensemble, ils sont encore assez onéreux. ASUS a notamment commandé 10 000 panneaux OLED flexibles à BOE et HP a commandé la même quantité à LG, selon The Elec.

La marque coréenne est avant-gardiste sur le marché du pliable depuis 2019, lorsqu’elle a sorti son Galaxy Fold original, qui dispose d’un écran intérieur flexible de 7,3 pouces de la taille d’une tablette. Après plusieurs générations d’ajouts de retouches, comme la résistance à l’eau, un stylet S Pen et la charge rapide, Samsung a décidé que sa prochaine innovation son d’aller plus grand.