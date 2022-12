Le service Localiser mon appareil de Google sur Android pourrait s’améliorer

Le réseau Localiser mon appareil de Google ne suit que les smartphones qui ont été connectés à votre compte Google. La plateforme ne peut pas non plus aider les autres à retrouver leurs appareils perdus ou volés. Cependant, Google poursuit ses efforts pour étendre les capacités de sa fonction Localiser mon appareil . Les notes de publication de Google pour la mise à jour du Play Store de décembre 2022 comprennent la mention suivante : « Localiser mon appareil prend désormais en charge les rapports chiffrés de dernière localisation connue pour les appareils Android, en utilisant un nouveau cadre centré sur la confidentialité ».

En juin 2021, un rapport indiquait que Google cherchait à augmenter les capacités de sa fonction Localiser mon appareil pour la mettre au même niveau que le réseau Localiser d’Apple. Ce dernier peut retrouver des iPhone, des tablettes iPad, des Mac et des trackers AirTag perdus ou volés, même s’ils sont hors de portée du Wi-Fi et du Bluetooth. D’ailleurs, le réseau Localiser trouvera ces appareils même s’ils sont éteints !