L’ordinateur portable pliable ASUS Zenbook 17 Fold OLED sera lancé au prix de 3 999 €

Lors de l’événement CES 2022, ASUS a présenté le premier ordinateur portable OLED pliable au monde, le Zenbook 17 Fold OLED. ASUS a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec Intel et BOE Technology Group pour parvenir à ce résultat. L’ordinateur portable pliable tente de suivre la tendance des appareils pliables et vise à fournir un « équilibre entre mobilité et productivité ».

Le Zenbook 17 Fold OLED dispose d’un écran tactile de 17,3 pouces au format 4:3 à la résolution 2.5K, qui, une fois plié, fera de la place pour deux écrans 3:2 de 12,5 pouces. L’état plié permet d’obtenir un ordinateur portable compact et portable. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz, les technologies Dolby Vision, HDR, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, une luminosité maximale de 500 nits et est validé par PANTONE. Il bénéficie également de la certification TÜV Rheinland.

Il est doté d’une charnière à 180 degrés, qui est censée résister à plus de 30 000 cycles d’ouverture/fermeture. La capacité de pliage permet plusieurs modes, à savoir le mode bureau, le mode ordinateur portable (avec clavier Bluetooth), le mode ordinateur portable (avec clavier virtuel), le mode tablette, le mode lecteur et le mode étendu. L’ordinateur portable pliable obtient également la certification américaine MIL-STD-810H. Malgré sa polyvalence et sa grande taille d’écran, l’ordinateur portable ne pèse que 1,5 kg sans le clavier et 1,8 kg avec. Il est également certifié Intel Evo.

Quant à ce qui se trouve sous le capot, l’ordinateur portable est propulsé par le processeur Intel Core i7-1250U de 12e génération, ainsi que par le processeur graphique Intel Iris Xe. Il est équipé d’une mémoire vive de 16 Go et d’un stockage SSD PCIe de 1 Go. Il est équipé d’une batterie de 75 Whr et prend en charge la recharge rapide USB-C Easy Charge.

Pour les besoins audio, le Zenbook 17 Fold dispose de la configuration à quatre haut-parleurs de HARMAN Kardon avec Dolby Atmos. Les options de connectivité comprennent 2 ports USB-C Thunderbolt 4, un adaptateur USB-C vers USB Type-A 65W, une prise audio 3,5 mm, Wi-Fi 6E et Bluetooth version 5.2.

Prix et disponibilité

Le Zenbook 17 Fold OLED est équipé d’une caméra IR HD avec ASUS AdaptiveLock et la nouvelle puce Intel Visual Sensing Controller. Elle prend en charge le déverrouillage rapide du visage, la possibilité de détecter si l’utilisateur est éloigné de l’ordinateur portable, et un capteur de couleur intégré. La caméra Web de 5 mégapixels prend en charge la technologie ASUS 3 D Noise Reduction (3DNR).

L’ordinateur portable est équipé d’un clavier et d’un pavé tactile ASUS ErgoSense compatibles Bluetooth. Le clavier est doté de touches mécaniques bombées dont la course est de 1,4 mm. Il fonctionne sous Windows 11 Pro avec les applications MyAsus telles que Asus ScreenXpert 3 et les applications exclusives Mode Switcher.

L’ordinateur portable ASUS Zenbook 17 Fold OLED est vendu au prix de 3 999 euros et sera disponible au quatrième trimestre 2022 dans le monde entier.