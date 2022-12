Le OnePlus 11 est apparu dans son premier teaser officiel

L’équipe de OnePlus a célébré son 9e anniversaire en Chine, et dans le cadre de l’événement, nous avons eu droit à un teaser officiel pour le prochain smartphone phare OnePlus 11, qui devrait être lancé au début de 2023.

Bien que nous ne voyions pas grand-chose dans le teaser, nous avons un aperçu décent de la grande bosse de la caméra à l’arrière du smartphone, avec la marque Hasselblad (c’est la société d’appareils photo avec laquelle OnePlus s’est associée ces dernières années).

Une traduction approximative de la publication de OnePlus sur le réseau social chinois Weibo suggère que nous sommes sur le point d’obtenir un « futur leader de la performance » qui « défiera de nombreuses impossibilités dans l’industrie ». Maintenant, à vous de vous en faire

La récente fusion entre OnePlus et OPPO a été largement évoquée lors de la fête d’anniversaire : OPPO investit apparemment des sommes considérables dans les produits OnePlus dans le cadre d’une stratégie de « double marque » pour l’entreprise unique à l’avenir. Cela signifie que les smartphones Find et Reno produits par OPPO continueront à apparaître aux côtés de la série de combinés OnePlus, bien qu’il reste à voir à quel point les appareils vont être différents à l’avenir.

Nous avons déjà vu beaucoup de rumeurs et de fuites autour du OnePlus 11, y compris des rendus montrant le combiné en noir et vert. OnePlus lance habituellement ses flagships dans les premiers mois de l’année, mais le teaser dit simplement que le OnePlus 11 « sera bientôt disponible ».

La question du prix

Le premier smartphone OnePlus a fait ses débuts en 2014, et à l’époque, l’objectif était simple : des spécifications et une qualité de fabrication très proche des flagships haut de gamme, à un prix nettement inférieur à celui des iPhone et des Galaxy du marché. Au fil du temps, OnePlus s’est lentement éloigné de cette stratégie, produisant des smartphones plus chers tout en lançant la série OnePlus Nord pour offrir aux acheteurs de smartphones de milieu de gamme un meilleur rapport qualité-prix plus bas dans l’échelle des prix.

Avec la fusion avec OPPO maintenant terminée, c’est une chance pour OnePlus de réinitialiser, et de décider exactement ce qu’elle veut de ses smartphones haut de gamme. Le OnePlus 10 Pro lancé en 2022 offrait une expérience généralement excellente à un prix raisonnable, même s’il avait ses faiblesses.

D’après tout ce que nous avons entendu sur le OnePlus 11 jusqu’à présent, il semble qu’il peut concurrencer Apple, Samsung ou Google pour 2023 — mais comme toujours, le prix va être crucial.