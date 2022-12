La série Galaxy S23 pourrait enregistrer une amélioration de 25 % dans l’enregistrement vidéo

Selon le célèbre Ice Universe, la série Galaxy S23 améliorera les capacités d’enregistrement vidéo des appareils à venir.

La prolifique source affirme que les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra offriront une option d’enregistrement vidéo 8K à 30 fps, soit une amélioration de 25 % par rapport au 8K à 24 fps dont était capable la série Galaxy S22.

La possibilité d’enregistrer des vidéos 8K avec une fréquence d’images plus rapide éliminera en grande partie le flou de mouvement et le hachage normalement associés à la vidéo à 24 fps. Certes, la plupart des gens associent encore cette dernière à l’aspect classique du « film cinématographique », qui peut toujours être utilisé à des fins créatives, mais l’option d’enregistrement vidéo à 30 images par seconde ajoute une autre couche de possibilités pour les potentiels vidéastes du Galaxy S23.

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2022

Cela dit, une option beaucoup plus utile serait le mode 4K à 120 fps, que l’on ne trouve malheureusement sur aucun des appareils Galaxy S22, même le Galaxy S22 Ultra haut de gamme. La possibilité de filmer des vidéos en 4K à 120 fps permettrait de ralentir le métrage à 30 ou 24 fps et d’obtenir un aspect beaucoup plus cinématographique avec une caractéristique de ralenti qui semble habituellement très bonne.

Ce serait une bien meilleure amélioration pour la série Galaxy S23 que l’enregistrement vidéo 8K, toujours aussi gadget.

Cela dit, le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipera la série Galaxy S23 au niveau international prendra en charge « jusqu’à 8K à 30 fps ou 4K à 120 fps ». La façon dont cette liste est formulée n’aide pas vraiment à l’interprétation : on dirait qu’une seule de ces deux options pourrait être choisie par le fabricant. Et, comme l’explique Ice Universe, il semble que nous pourrions obtenir l’option la plus astucieuse — 8K à 30 fps au lieu de la plus flexible 4K à 120 fps.