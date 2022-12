iOS 16 fonctionne sur 7 iPhone supportés sur 10

iOS 16 est disponible pour les iPhone 8 et plus récents, car Apple a finalement laissé derrière elle des modèles très populaires, notamment l’iPhone 7 (qui a été le premier modèle à être dépourvu de prise casque).

De nouvelles données publiées par Mixpanel et relayées par MacRumors révèlent que l’adoption d’iOS 16 atteint 70 %, près de 100 jours après le lancement du système d’exploitation . iOS 16 fonctionne sur 68,90 % des appareils pris en charge, tandis qu’iOS 16 est actuellement en deuxième position avec 24,82 %. Les appareils restants, soit quelque 7 % d’entre eux, sont actuellement sur des versions plus anciennes d’iOS.

Annoncé en septembre, iOS 16 est l’une des plus grosses mises à jour depuis longtemps. Elle prend en charge les widgets sur l’écran de verrouillage, offre davantage d’options de personnalisation et apporte de nombreux autres changements qui remanient considérablement l’expérience sur un iPhone.