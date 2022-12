OnePlus organise un événement le 17 décembre mais est-ce pour le OnePlus 11 ?

OnePlus a annoncé un événement secret le 17 décembre en Chine pour célébrer son 9e anniversaire. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur ce que l’événement comportera, une récente rumeur laisse entendre le lancement du nouveau flagship de la société, le OnePlus 11.

OnePlus s’est rendu sur Weibo pour annoncer son prochain événement, dont le slogan est « Nouvelle direction, nouvelle action, nouvel avenir ». L’événement aura lieu à 7 h 30, heure française. Bien qu’il n’en soit pas fait mention, de nouvelles informations partagées par Abhishek Yadav suggèrent que le OnePlus 11 sera lancé ce samedi 17 décembre.

Cela semble plutôt improbable, car c’est dans quelques jours et OnePlus a généralement tendance à publier quelques teasers avant que le lancement ait lieu. De plus, si l’on se fie aux cycles de lancement précédents, il est fort probable que le lancement ait lieu au début de l’année 2023. La société doit encore révéler plus d’informations à ce sujet et jusqu’à ce que cela se produise, il est préférable de prendre cette rumeur avec des pincettes. Quant à l’événement, nous verrons ce qui se passera le 17 décembre.

Quelques informations sur le OnePlus 11

Pour ceux qui ne le savent pas, le OnePlus 11 (précédemment appelé OnePlus 11 Pro selon la rumeur) a fait l’objet de plusieurs fuites dans le passé. Il est dit qu’il est livré avec un nouveau design, qui comprend une grande bosse de caméra disposée en demi-cercle à l’arrière et un écran poinçonné. Il devrait être disponible en noir et en vert.

En ce qui concerne les spécifications, il est confirmé qu’il est alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il pourrait être doté d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il prenne en charge jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone devrait également loger trois caméras arrière, dont, une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 32 mégapixels.

Une batterie de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 100 W et OxygenOS 13 basée sur Android 13 sont également attendus.