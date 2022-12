TikTok commence à tester un mode plein écran horizontal

TikTok a commencé à tester un nouveau mode plein écran horizontal. TechCrunch rapporte que certains utilisateurs de TikTok commencent à voir un nouveau bouton plein écran sur les vidéos carrées et rectangulaires ordinaires. Ce bouton, qui ressemble beaucoup à un bouton analogue sur YouTube, fait passer la vidéo TikTok en mode plein écran horizontal.

TikTok a confirmé ce test limité à TechCrunch, après que plusieurs utilisateurs aient remarqué l’apparition du bouton plein écran ces dernières semaines. Le réseau social vidéo se rapproche ainsi encore plus de YouTube. Ce qui distingue TikTok de YouTube, c’est l’accent mis par TikTok sur la vidéo en mode portrait, les créateurs devant créer des vidéos distinctes pour TikTok et YouTube afin d’exploiter les points forts des différentes plateformes.

Si ce mode plein écran signifie que les créateurs peuvent désormais créer une seule vidéo optimisée à la fois pour YouTube et TikTok, nous pourrions bien voir sur TikTok davantage de vidéos de longue durée que l’on ne trouve généralement que sur YouTube. TikTok a étendu la durée maximale de ses vidéos à 10 minutes au début de l’année, après avoir testé pendant des années des téléchargements toujours plus longs.

why can i fullscreen a tiktok☠️☠️ pic.twitter.com/ucUgRpBi3m — resie📚 (@NANAMIBRAINR0T) December 14, 2022

Si TikTok propose de plus en plus de vidéos courtes, des concurrents comme Instagram et YouTube ont tous deux lancé des vidéos en format plan respectivement sous la forme de Reels et de Shorts. Snapchat propose même Spotlight, un onglet de l’application Snapchat qui offre du contenu vidéo court.

Le test du mode plein écran horizontal de TikTok fait suite à un test très attendu de sa fonction d’achat dans l’application. TikTok Shop permettra aux utilisateurs d’acheter des produits sans quitter l’application, et a déjà été lancé dans des régions comme les États-Unis et l’Indonésie.