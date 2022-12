De nouveaux rendus du Google Pixel Fold révèlent ses dimensions et certaines spécifications

Le flagship pliable Pixel Fold de Google s’est retrouvé dans de multiples rumeurs depuis plus d’un an, et il semble que nous nous rapprochons du jour où il sera enfin montré au public. Ce jour n’est pas encore arrivé, mais une nouvelle fuite révèle quelques informations plus importantes sur le prochain smartphone pliable de Google, qui a le potentiel de devenir l’un des meilleurs smartphones pliables.

Selon Howtoisolve, le prochain Google Pixel Fold arborera un écran de couverture de 5,79 pouces, et un écran intérieur de 7,69 pouces. L’appareil est censé avoir des dimensions de 15837 x 139,7 x 5,7 mm, et 8,3 mm une fois déplié, ce qui en fait l’un des smartphones pliables les plus minces sur le marché à ce jour. Malheureusement, il semble que Google ne sera pas en mesure de réduire la bosse de la caméra arrière, qui sera très proéminente sur le Pixel Fold, en supposant que les rendus sont effectivement exacts.

Pour mettre cela en perspective, le Galaxy Z Fold 4 mesure 155,1 x 130,1 x 6,3 mm lorsqu’il est déplié, et 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm lorsqu’il est plié. Cela signifie que le Pixel Fold pourrait être légèrement plus grand et plus large, par rapport au Fold 4. Le Pixel Fold serait le plus proche du OPPO Find N, dévoilé en décembre 2021.

En ce qui concerne le reste des spécifications, la fuite révèle que le Pixel Fold pourrait être alimenté par la nouvelle puce Google Tensor G2, et disposer d’un processeur ARM octa-core, avec deux cœurs cadencés à 2,35 GHz, deux autres cœurs haute performance à 2,85 GHz, et quatre cœurs d’efficacité à 1,8 GHz.

En regardant les rendus, le Pixel Fold arborerait une disposition analogue à celle des smartphones pliables actuels. L’appareil aura prétendument un microphone et une découpe de haut-parleur sur le dessus et le dessous. Le bas logera également un plateau SIM, ainsi qu’un port USB-C. À l’heure actuelle, il est impossible de dire si le pli central sera perceptible par l’utilisateur, et nous devrons attendre que des images réelles apparaissent et révèlent le design et le mécanisme de charnière.

Trois capteurs à l’arrière

La fuite révèle également que le Pixel Fold sera disponible en deux coloris : argent et noir. En outre, l’appareil est censé disposer de trois capteurs de caméra à l’arrière, qui pourraient avoir une configuration analogue à celle trouvée sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Le bloc de la caméra à l’arrière contiendra également le flash LED, et un microphone supplémentaire pour l’enregistrement de vidéos.

Selon les rumeurs, le Pixel Fold pourrait être annoncé par Google dès le mois de mai, en 2023. Le prix est actuellement inconnu, mais la fuite affirme qu’il pourrait coûter 1 799 dollars, mais nous devrons attendre quelques mois de plus pour en être sûrs.