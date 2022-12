Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont officiellement présentés avant l’événement de lancement

La série Xiaomi 13, dont le lancement était précédemment prévu le 1er décembre, sera désormais lancée en Chine le 11 décembre. Pour ceux qui ne le savent pas, le lancement a été retardé en raison du décès de l’ancien président chinois Jiang Zemin. MIUI 14 devrait également être lancé en parallèle.

La série Xiaomi 13, qui comprendra le Xiaomi 13 et le 13 Pro, sera lancée par un événement en ligne. Nous attendons également la smartwatch Xiaomi Watch S2 et les écouteurs Xiaomi Buds 4.

Xiaomi a également révélé le design de ses prochains flagships. Le Xiaomi 13 est doté d’un énorme bloc de caméra carré à l’arrière, avec trois caméras placées en triangle. La marque Leica peut également être repérée, ce qui a déjà été confirmé. L’écran est censé être un écran OLED personnalisable.

Alors que le Xiaomi 13 Pro a une finition brillante, le Xiaomi 13 standard a une texture analogue à du cuir. La série Xiaomi 13 sera disponible en vert et en bleu, avec la possibilité d’autres options qui seront révélées au moment du lancement.

En ce qui concerne les autres détails, il est déjà confirmé que la série Xiaomi 13 sera alimentée par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec le support de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0. Les smartphones seront également livrés avec un classement IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le modèle Pro sera également doté d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce, tout comme le Vivo X90 Pro+. Vous pouvez également vous attendre à un écran 120Hz, une charge rapide de 120W, et plus encore, selon les précédentes rumeurs. Bien sûr, les smartphones exécuteront MIUI 14 basé sur Android 13.

Comme le jour du lancement est dans quelques jours, il est préférable d’attendre que Xiaomi révèle les détails appropriés.