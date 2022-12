Apple utiliserait à la fois rOS, basé sur iOS, et xrOS, basé sur macOS, pour son casque AR/VR

Apple nous laisse avec beaucoup de questions concernant le système d’exploitation de son casque de réalité mixte qui s’appellerait Reality One ou Reality Pro. Si vous avez été attentifs la semaine dernière, vous avez peut-être vu notre article indiquant qu’Apple avait changé le nom du système d’exploitation de son casque AR/VR de Reality Operating System (rOS) à Extended Reality Operating System ou « xrOS ». Le prétendu changement de nom provient d’une source interne à Apple.

Maintenant, 9to5Mac a un point de vue différent sur la situation. Selon leurs sources, Apple dispose de deux plateformes AR/VR différentes, l’une basée sur iOS (rOS) et l’autre sur macOS. La raison pour laquelle le casque de réalité mixte pourrait utiliser iOS est que, comme les premières versions de l’Apple Watch, le Reality One (ou Reality Pro) pourrait décharger des tâches de traitement complexes sur un iPhone proche auquel il est couplé. À terme, comme l’Apple Watch, le casque se servirait du smartphone et deviendrait un appareil autonome.

Le casque devrait comporter jusqu’à 15 caméras, utiliser des capteurs de suivi de la tête et être équipé d’une paire d’écrans OLED 8K et d’une puissante puce M2. On peut s’attendre à ce qu’il soit doté d’un système audio spatial (pour une expérience de son surround) et comme toutes ces choses ne sont pas bon marché, le prix de l’appareil pourrait se situer entre 2 000 et 3 000 dollars.

Il pourrait très bien s’agir du produit le plus complexe jamais fabriqué par Apple. Selon les rapports les plus récents, Apple devait dévoiler le casque en janvier et le commercialiser au cours du deuxième trimestre.

Apple prévoirait d’expédier 800 000 à 1,2 million de casques l’année prochaine a été fortement réduite à moins de 500 000 unités. Selon le fiable Kuo, la faute en revient à un problème de logiciel du casque.

Réalité virtuelle et réalité augmentée

La RV, ou réalité virtuelle, crée un environnement complètement inventé dans lequel l’utilisateur s’immerge. Par exemple, en portant le casque, un utilisateur peut se voir en train de jouer au tennis à Wimbledon, une raquette à la main. Ceux qui ne portent pas le casque verraient l’utilisateur se déplacer dans la pièce de manière aléatoire en utilisant une raquette numérique pour frapper l’air. Mais tant que l’utilisateur porte le casque, il se voit sur le court central en train de recevoir l’affection d’une foule numérique.

La RA, ou réalité augmentée, superpose des images générées par ordinateur (CGI) à des données réelles. La vue en direct de Google Maps pour la marche en est un bon exemple. La caméra arrière est utilisée pour afficher des images réelles en direct de ce qui se trouve devant l’utilisateur. Par-dessus ce flux, des flèches indiquent à l’utilisateur la direction à suivre pour atteindre sa destination. Elles indiquent également les points de repère et les bâtiments emblématiques le long de l’itinéraire.

Quelques années après le lancement du casque, on s’attend à ce qu’Apple lance ses Apple Glass basées sur la réalité augmentée, qui pourraient éventuellement remplacer l’iPhone.