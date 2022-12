Nous connaissons enfin les spécifications du Dyson Zone attendu début 2023

On ne peut nier la valeur novatrice du Dyson Zone, l’apparence du casque étant particulièrement distinctive. Personne ne sait combien de potentiels acheteurs il aura, mais il attire l’attention et suscite des questions.

De plus, le casque offre une autonomie de 50 heures , selon l’utilisation. L’autonomie pour la purification et l’audio combinés est de 4 heures. Le Dyson Zone ne nécessite que 3 heures pour une charge complète.

Le Dyson Zone combine deux offres de produits uniques pour la société , qui fait ainsi sa première incursion dans le domaine de l’audio et des technologies portables . Selon la société, le produit a été mis au point après cinq ans de recherche par des équipes du Royaume-Uni, de Singapour, de Malaisie et de Chine. Des essais auprès des utilisateurs ont été réalisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et à Singapour.