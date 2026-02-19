Dyson réinvente la serpillière avec le PencilWash, son nettoyeur le plus léger

Dyson adore les démonstrations de force industrielles : prendre un objet domestique banal, le pousser dans une direction extrême, puis l’habiller d’un design presque insolent. Après le PencilVac, « l’aspirateur le plus fin au monde » selon la marque, voici le PencilWash : un nouvel appareil pensé pour les dégâts humides sur sols durs, avec une ambition simple — faire du lavage de sol un geste aussi léger qu’un coup de balai.

Dyson PencilWash : Un PencilVac… mais pour l’eau

Le PencilWash reprend le principe qui a fait parler du PencilVac : moteur, batterie et électronique logés dans un manche étroit, pour un format très « bâton », presque minimaliste. Mais, la logique change complètement : pas de bac à poussière. À la place, Dyson installe un réservoir d’eau dans une tête de nettoyage plus massive, dédiée au lavage.

Là où le PencilVac visait les miettes et la poussière, le PencilWash s’attaque aux taches humides sur carrelage, stratifié ou bois scellé, autrement dit le terrain de jeu des laveurs de sol modernes.

Une seule brosse rouleau, mais « sous pression »

Le cœur du système, c’est un rouleau microfibre haute densité alimenté par un système d’hydratation pressurisé qui distribue eau propre + solution nettoyante peu moussante. Le rouleau frotte, décroche la saleté, puis l’appareil sépare l’eau sale dans un compartiment dédié. On n’est pas sur un sol totalement sec à la sortie, mais Dyson promet un séchage rapide par évaporation.

Ce choix « un rouleau unique » est intéressant : Dyson privilégie la simplicité mécanique et le contrôle, là où d’autres appareils jouent la multiplication de rouleaux/axes. C’est cohérent avec l’ADN Pencil : mince, direct, sans fioritures.

Poids, maniabilité, et le vrai argument : aller sous les meubles

Sur la balance, le PencilWash affiche 2,2 kg — un peu plus que le PencilVac, mais toujours léger pour un appareil de lavage. Et surtout, le manche peut s’incliner presque à plat (Dyson évoque une position très basse pour se glisser sous lits et canapés). C’est souvent là que les laveurs de sol perdent des points : lourds, hauts, pénibles à manœuvrer. Dyson, lui, pousse l’idée inverse : la tête fait le travail, le geste reste simple.

Dyson annonce plus de 30 minutes d’autonomie sur une charge. Pour les grandes surfaces, un pack batterie additionnel peut se fixer au bout du manche (vendu séparément). On est donc sur une logique très Dyson : l’appareil reste compact, mais l’endurance devient modulaire — pratique, mais potentiellement frustrant si l’accessoire devient « indispensable ».

Le tournant inattendu : le prix

C’est sans doute la partie la plus surprenante. Le PencilVac est affiché autour de 600 dollars aux États-Unis, tandis que le PencilWash arrive à 349 dollars… avec un dock de charge inclus.

Ce delta de prix raconte une chose : Dyson veut que le PencilWash soit un produit d’accès dans sa galaxie « slim cleaners », un appareil plus facile à acheter impulsivement — et plus simple à recommander.

Dyson veut « uberiser » le lavage des sols

Le PencilWash n’essaie pas de remplacer un aspirateur polyvalent. Il vise plutôt un usage très concret : le nettoyage rapide des traces, éclaboussures et taches du quotidien, sans sortir un monstre à réservoir ni passer par la serpillière. C’est une stratégie qui colle à l’évolution des foyers : plus d’appareils spécialisés, plus de routines courtes, et une recherche d’objets « beaux » même quand ils vivent dans un coin de cuisine.

Reste la question qui décidera tout : l’efficacité réelle sur taches incrustées et sur grandes surfaces, là où les appareils ultra compacts peuvent atteindre leurs limites. Mais sur le papier, Dyson a trouvé une formule très actuelle : fine, légère, « suffisante », et surtout moins chère que prévu.