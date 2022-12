Apple va autoriser les sauvegardes iCloud chiffrées de bout en bout

La sécurité et la confidentialité sont toujours une préoccupation majeure lorsqu’il s’agit de technologie moderne, et les produits Apple ne font pas exception. Qu’il s’agisse de mises à jour qui mettent fin à des exploits risqués ou de l’ajout de nouvelles fonctionnalités à mesure que le numéro de version à la fin des systèmes d’exploitation continue d’augmenter, c’est un processus sans fin. Et maintenant, Apple se prépare à fournir encore plus d’options de protection à sa multitude d’utilisateurs.

Apple a annoncé aujourd’hui trois fonctions de sécurité supplémentaires visant à sécuriser les données des utilisateurs dans le cloud, marquant ainsi la prochaine étape dans les efforts continus de l’entreprise pour offrir aux utilisateurs des solutions encore plus solides pour protéger leurs données.

Les utilisateurs peuvent utiliser iMessage Contact Key Verification pour s’assurer qu’ils ne se connectent qu’avec les personnes qu’ils souhaitent. Avec Security Keys for Apple ID, les utilisateurs peuvent exiger une clé de sécurité physique pour se connecter à leur compte Apple ID. Les utilisateurs peuvent également protéger les données iCloud importantes, telles que les sauvegardes iCloud, les photos, les notes et bien plus encore, grâce à la protection avancée des données pour iCloud. Cette fonctionnalité utilise un chiffrement de bout en bout pour offrir le plus haut niveau de sécurité des données en nuage d’Apple.

iMessage Contact Key Verification

Grâce à iMessage Contact Key Verification, les personnes exposées à des risques numériques, notamment les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les fonctionnaires, peuvent s’assurer qu’elles envoient des messages uniquement aux destinataires prévus. « La grande majorité des utilisateurs ne seront jamais la cible de cyberattaques très sophistiquées », selon l’entreprise, mais cette fonction aide ceux qui le sont.

La vérification de la clé de contact d’iMessage avertit les consommateurs si un adversaire avancé, tel qu’un attaquant parrainé par un État, pénètre dans l’infrastructure du nuage pour écouter les conversations cryptées. Les utilisateurs de la vérification de la clé de contact d’iMessage peuvent comparer un code de vérification de contact en personne, sur FaceTime ou par le biais d’une autre connexion sécurisée.

Clés de sécurité pour Apple ID

Les Clés de sécurité permettent désormais aux utilisateurs d’utiliser des clés de sécurité matérielles tierces. Cet outil est destiné aux personnalités publiques qui subissent des menaces sur leurs comptes en ligne, comme les célébrités, les journalistes et les politiciens.

Les clés de sécurité renforcent l’authentification à deux facteurs d’Apple en exigeant une clé de sécurité matérielle. Cela renforce notre authentification à deux facteurs, empêchant même un attaquant avancé d’hameçonner le deuxième facteur d’un utilisateur.

Protection avancée des données pour iCloud

La protection avancée des données est le plus haut niveau de protection des données dans le cloud d’Apple, permettant aux clients de chiffrer la plupart de leurs données iCloud sensibles sur leurs appareils de confiance. La protection avancée des données protège la plupart des données iCloud en cas de violation des données dans le cloud pour les clients ayant opté pour cette solution.

iCloud chiffre automatiquement 14 types de données sensibles, notamment les mots de passe du trousseau iCloud et les données de santé.

L’activation de la protection avancée des données protège 23 catégories de données, dont les sauvegardes, les notes et les photos iCloud.

Le courrier, les contacts et le calendrier d’iCloud ne sont pas inclus car ils doivent fonctionner avec des systèmes dans le monde entier.

Disponibilité

iMessage Contact Key Verification sera disponible dans le monde entier en 2023, tandis que les clés de sécurité pour Apple ID seront déployées au début de 2023. La protection avancée des données pour iCloud est disponible dès aujourd’hui pour les participants au programme logiciel bêta d’Apple. D’ici la fin de l’année pour tous les utilisateurs américains et au début de l’année 2023, la fonctionnalité sera disponible dans le monde entier.

Craig Federighi, senior vice president of Software Engineering d'Apple, a déclaré :