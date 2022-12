Microsoft facilite la mise à niveau vers Windows 11 pour les utilisateurs de Windows 10

Windows 11 est sorti depuis plus d’un an, mais il y a encore des réfractaires qui sont, jusqu’à présent, restés sur Windows 10. Bien que l’ancien OS de Microsoft soit encore utilisable aujourd’hui, Microsoft veut vraiment que vous mettiez à jour si vous en avez l’occasion, et Windows 10 ajoute une nouvelle alerte pour vous le rappeler.

Microsoft a récemment expédié une nouvelle mise à jour Windows dont l’objectif est on ne peut plus simple : proposer la mise à niveau vers Windows 11 dès le processus OOBE.

En d’autres termes, lorsque vous installez Windows 10 sur un appareil, la mise à niveau vers Windows 11 devrait devenir disponible après le téléchargement et l’installation de la mise à jour KB5020683. Il va sans dire qu’une connexion Internet doit exister pour télécharger la mise à jour, de sorte que l’expérience OOBE améliorée ne serait disponible qu’après la configuration d’une connexion réseau.

Les versions suivantes de Windows 10 bénéficient de cette nouvelle mise à jour :

Windows 10, version 2004 (uniquement pour les versions Famille et Professionnel)

Windows 10, version 20H2 (Famille et Professionnel uniquement)

Windows 10, version 21H1 (Famille et Professionnel uniquement)

Windows 10, version 21H2 (Famille et Professionnel uniquement)

Windows 10, version 22H2 (Famille et Professionnel uniquement)

« Le 30 novembre 2022, une mise à jour hors bande a été publiée pour améliorer l’expérience hors boîte (OOBE) de Windows 10, version 2004, 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2. Elle offre aux appareils éligibles la possibilité de passer à Windows 11 dans le cadre du processus OOBE. Cette mise à jour ne sera disponible que lorsqu’une mise à jour OOBE sera installée », explique Microsoft.

Lors de l’installation de Windows 10, la mise à niveau vers Windows 11 est proposée dans le cadre d’un écran intitulé « La prochaine version de Windows est là ». Les utilisateurs disposent donc d’un bouton pour « Mettre à niveau vers Windows 11 », avec le processus pour ensuite télécharger tous les fichiers nécessaires et effectuer la bascule vers le nouvel OS.

Encore des restrictions

« Si une version plus récente de Windows est disponible que celle qui a été livrée avec l’appareil et si l’appareil est éligible, pendant l’OOBE, un utilisateur peut également opter pour une mise à niveau vers la dernière version de Windows après la fin de l’OOBE. Les mises à jour de version sont considérées comme non critiques, car l’appareil continuera à fonctionner correctement si l’utilisateur ne choisit pas de télécharger la mise à jour. Dans Windows 10, version 2004 et plus récente, l’écran “La prochaine version de Windows est ici” s’affiche à la fin de l’OOBE », explique Microsoft.

La mise à jour ne s’affichera que si votre ordinateur est compatible avec les exigences minimales officielles strictes de Windows 11. Si votre PC ne dispose pas de plus de 4 Go de RAM ou de TPM 2.0, l’invite de mise à jour ne s’affichera pas.

Il s’agit probablement de l’un des derniers efforts de Microsoft pour inciter les gens à effectuer la mise à niveau, à moins d’installer la mise à jour automatiquement sans autorisation. Elle est également analogue aux invites de mise à jour que Microsoft a lancées pour Windows 7 après la fin de vie de cette version.