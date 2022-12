De bonnes nouvelles si vous achetez un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max !

Foxconn est l’une des entreprises touchées par les manifestations qui ont eu lieu en Chine et, combinées aux restrictions du COVID, ces manifestations ont entraîné des perturbations massives de la production.

Après plusieurs semaines d’agitation des employés, Foxconn s’attend désormais à ce que les lignes de production soient opérationnelles dans quelques semaines, voire avant la fin de l’année. Le cas échéant, tout devrait revenir à la normale au début du mois de janvier, Foxconn ayant déjà embauché de nouveaux employés, selon une source de l’entreprise qui a parlé à Reuters.

Bien que l’on ne sache pas encore à quel point la production d’iPhone a été touchée, l’usine de la société à Zhengzhou emploie actuellement environ 200 000 travailleurs.

Apple elle-même a prévenu le mois dernier qu’en raison des efforts déployés pour faire face à la pandémie, la puissance de production chinoise a été ralentie. La société a déclaré que les délais d’attente pour les iPhone pourraient augmenter en raison de ce temps d’arrêt. Cependant, entre-temps, la situation s’est encore aggravée à la suite des manifestations qui ont eu lieu en Chine.

« Les restrictions de la COVID-19 ont temporairement impacté l’installation primaire d’assemblage de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement », a alors déclaré Apple.

« Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max plus faibles que ce que nous avions prévu précédemment et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ».

Des ventes en berne

À ce stade, on estime que la production d’iPhone a environ un mois de retard sur l’objectif, bien qu’il n’existe pas d’autres détails sur ce front. Foxconn a également annoncé que le chiffre d’affaires du mois de novembre avait chuté de 11,4 % en glissement annuel et a accusé la répression du COVID à Zhengzhou.

Les délais d’attente pour les combinés les plus chers d’Apple atteignent des « niveaux extrêmes » aux États-Unis et en Chine, et c’était le cas avant même que les problèmes ne commencent à l’usine de Zhengzhou.