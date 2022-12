Test du Google Nest WiFi Pro : un Wi-Fi ultra-rapide dans un boîtier adapté à Google

Google semble changer un peu sa stratégie en matière de routeurs Internet. La dernière génération de Nest WiFi était en quelque sorte construite pour être un hub de maison connectée tout-en-un. Bien sûr, c’était un routeur, mais les points d’accès secondaires servaient également de haut-parleurs Google Assistant, ce qui les rendait instantanément plus intelligents que beaucoup d’autres options existantes. Sans parler du système de maillage qui fournit une couverture Internet autour de votre maison. Aujourd’hui, la société présente le nouveau Google Nest WiFi Pro.

Le Nest WiFi Pro a un nouveau design, une connectivité améliorée et… il perd Google Assistant. Il offre de nombreuses fonctions intelligentes, et certaines de ces fonctions seront très utiles à ceux qui construisent une maison connectée et un réseau Internet haut de gamme.

Dans quelle mesure le Nest WiFi Pro améliore-t-il le Nest WiFi original de Google ? J’ai testé l’appareil pour le savoir.

Dans la boîte, on retrouve :

Nest WiFi Pro

Adaptateur secteur 22 W

Câble Ethernet (2 m)

Guide de démarrage rapide

Guide de sécurité et de garantie

Nest WiFi Pro : design

Le Google Nest WiFi Pro est plus qu’un simple rafraîchissement — il offre également un tout nouveau design. Au lieu d’un revêtement textile, comme sur les autres appareils Google, le Nest WiFi Pro a un aspect plastique brillant.

Bien que l’on n’ait pas nécessairement l’impression qu’il s’agit d’un produit bon marché lorsque l’on tient le routeur dans la main, il semble définitivement un peu bon marché de loin. J’aurais préféré que Google s’en tienne au revêtement textile en général, car il semble plus accessible et moins froid.

Le Nest WiFi pro est disponible en plusieurs coloris, dont Snow, Linen, Fog, et Lemongrass. Comme vous pouvez le voir dans la suite de cet article, j’ai reçu le modèle blanc. A l’arrière, on trouve trois ports simples — un port d’alimentation, et deux ports Ethernet.

L’appareil n’est pas nécessairement petit, mais il n’est pas non plus surdimensionné. Il mesure un peu plus de 5 pouces de haut, 4,5 pouces de large et 3,3 pouces d’épaisseur. La plupart des gens devraient trouver qu’il s’adapte à l’endroit où se trouvait leur précédent routeur.

Nest WiFi Pro : caractéristiques

Bien que le Google Nest WiFi Pro ne dispose pas de Google Assistant, il offre tout de même une gamme de fonctionnalités pour ceux qui veulent une expérience de réseau haut de gamme. Pour commencer, il prend en charge la nouvelle norme WiFi 6E, ce qui signifie qu’il dispose d’une bande de 2,4 GHz, d’une bande de 5 GHz et d’une bande de 6 GHz. Google affirme que chaque routeur offrira une couverture allant jusqu’à 2200 pieds carrés, et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 5,4 Gb/s.

Le Nest WiFi Pro peut être utilisé dans un système maillé, et vous n’avez pas à vous soucier de choisir les bonnes balises. Il vous suffit d’acheter un autre Nest WiFi Pro – ils peuvent être utilisés de manière interchangeable comme routeurs principaux ou balises dans votre système.

Le routeur est configuré pour votre maison connectée de nouvelle génération. Il prend en charge la norme de maison connectée Thread, de sorte qu’à mesure que vous obtenez plus d’appareils compatibles Thread, il sera en mesure de participer à ce système. Google affirme que l’appareil prendra en charge Matter à l’avenir, mais cette prise en charge n’est pas disponible au lancement.

Nest WiFi Pro : logiciel

Vous configurerez et contrôlerez votre routeur Nest WiFi Pro par l’intermédiaire de l’application Google Home — ce qui est une bonne chose, pour ceux qui font déjà partie de l’écosystème de la maison connectée de Google. Le fait que le routeur soit géré par l’application Home signifie que vous n’avez pas à télécharger et à gérer une autre application, comme c’est le cas pour la plupart des autres routeurs intelligents modernes. Par exemple, Amazon exige toujours que vous téléchargiez et installiez l’application Eero pour utiliser les routeurs Eero, au lieu de les configurer dans l’application Alexa principale.

L’application Google Home vous permet d’accéder à un certain nombre de fonctionnalités qui seraient normalement disponibles dans l’application associée à un routeur. Parfois, ces fonctionnalités peuvent être un peu enfouies dans les menus et les paramètres, mais vous vous habituerez à l’endroit où se trouvent les choses pour la plupart.

Toutes les fonctions habituelles sont présentes. Vous pouvez créer des réseaux d’invités rapidement et facilement, voir et gérer les appareils qui sont connectés à votre réseau, et voir les informations sur les tests de vitesse. C’est un bon ensemble de fonctionnalités, et je trouve que le routeur offrira tout ce que la plupart des utilisateurs moyens voudront.

Nest WiFi Pro : performances

Le Google Nest WiFi Pro est l’un des premiers routeurs à être livré avec le support WiFi 6E, mais il y a encore de la concurrence. Comme mentionné, les routeurs WiFi 6E introduisent une troisième bande de connectivité — 6 GHz. Cela signifie que les appareils qui prennent en charge le WiFi 6E peuvent obtenir des connexions ultra-rapides lorsqu’ils se trouvent à une distance raisonnable. Vous n’aurez pas à vous soucier de déterminer quels appareils doivent être connectés aux différentes bandes, et à quel moment — le routeur est suffisamment intelligent pour gérer tout cela tout seul.

De manière générale, j’ai trouvé que le routeur avait d’excellentes performances. Comparé à mon routeur actuel Linksys, qui possède un routeur WiFi 6, il a offert des vitesses de téléchargement jusqu’à 100 Mb/s de plus — mais n’oubliez pas que toutes sortes de variables peuvent avoir un impact sur ce genre de tests. Bien sûr, pour la plupart, les améliorations que vous obtiendrez avec le WiFi 6E nécessiteront des appareils qui, vous savez, supportent réellement le WiFi 6E.

Nest WiFi Pro : verdict

Le Nest WiFi Pro de Google n’a peut-être pas toutes les fonctionnalités que certains recherchent dans les anciens produits WiFi Nest, mais si vous cherchez un routeur dans l’écosystème Google et l’application Google Home, et que vous voulez les meilleures performances sans fil que vous pouvez obtenir actuellement, alors le Nest WiFi Pro vaut vraiment la peine d’être considéré.

La plupart des gens achètent un routeur qui va leur durer des années, et pour cette raison, je recommande d’opter pour un modèle WiFi 6E si vous êtes sur le marché et que vous pouvez vous le permettre. Si vous n’avez pas envie de dépenser autant d’argent, un modèle WiFi 6 fera parfaitement l’affaire.