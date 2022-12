OnePlus annonce que certains smartphones de 2023 recevront 4 mises à jour majeures d’Android

OnePlus s’engage à une période de support plus longue pour certains de ses prochains smartphones, avec une annonce selon laquelle certains appareils OnePlus lancés en 2023 et au-delà recevront quatre mises à jour majeures d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Mais un porte-parole de la société a refusé de donner une réponse officielle sur les smartphones qui bénéficieront de cette période de support prolongée, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si cela s’applique uniquement aux smartphones phares de OnePlus ou également à la gamme Nord de milieu de gamme.

Confirmée lors d’un événement de la communauté OnePlus à Londres, la société a déclaré que la décision était en partie motivée par la reconnaissance du fait que de plus en plus de personnes gardent leur téléphone plus longtemps.

Gary Chen, responsable des produits logiciels chez OnePlus, a déclaré : « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Comme de plus en plus d’utilisateurs conservent leur appareil plus longtemps, nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir cette possibilité. Cette nouvelle politique de mise à jour permettra aux utilisateurs d’accéder aux dernières fonctionnalités de sécurité et fonctionnelles nécessaires pour alimenter l’expérience rapide et fluide caractéristique de OnePlus tout au long de la durée de vie du smartphone ».

La durée du support que OnePlus a donné à ses smartphones a historiquement varié entre les appareils, mais, en général, a commencé à être à la traîne de ce qui est offert par d’autres fabricants Android. Le OnePlus 10T et le OnePlus 10 Pro doivent tous deux bénéficier de trois mises à jour majeures de la version de l’OS et de quatre ans de mises à jour de sécurité, tandis que le milieu de gamme OnePlus Nord 2T ne recevra que deux mises à jour majeures d’Android et trois ans de correctifs de sécurité. Le pire de tout, c’est que la société s’est engagée à n’offrir qu’une seule mise à niveau de l’OS pour l’abordable Nord N300 et deux ans de mises à jour de sécurité.

En comparaison, Samsung a annoncé en février que ses derniers smartphones phares bénéficieraient de quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android, et son Galaxy A53 de milieu de gamme a été lancé avec des promesses de support tout aussi longues. Pendant ce temps, Google promet cinq ans de mises à jour de sécurité et trois mises à jour majeures d’Android OS pour ses smartphones phares Pixel, tandis que son Pixel 6a de milieu de gamme obtient également cinq ans de mises à jour de sécurité.

Bon pour l’écologie

Indépendamment de ce que ses concurrents proposent, offrir quatre ans de mises à jour de l’OS et cinq ans de correctifs de sécurité est une bonne chose pour les acheteurs de OnePlus, d’autant plus que les gens utilisent leurs smartphones de plus en plus longtemps avant de les remplacer. En gardant les smartphones utilisables plus longtemps, moins d’appareils doivent être recyclés ou mis en décharge prématurément, ce qui est une victoire pour l’environnement, quelle que soit la manière dont on le découpe.

Enfin, dans les nouvelles sans surprise, l’existence d’OxygenOS 14 a été confirmée, bien que la société n’ait fourni aucune information officielle sur le logiciel. Si OxygenOS 13.1 n’est pas attendu avant ce qui pourrait être 7 mois, il est peu probable que nous voyions la version 14 avant beaucoup plus tard l’année prochaine ou au-delà.