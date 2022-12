Le lancement de la série Xiaomi 13 en Chine a été reporté

Xiaomi a récemment révélé qu’elle lancerait sa nouvelle série phare Xiaomi 13 en Chine le 1er décembre, c’est-à-dire aujourd’hui. Cependant, pour des raisons inconnues, le lancement a maintenant été reporté.

Xiaomi, par une récente publication sur Weibo, a révélé que le lancement de la série Xiaomi 13 ne se fera pas aujourd’hui et qu’une nouvelle date de lancement sera bientôt annoncée. La société devait lancer la Xiaomi Watch S2, la Xiaomi Buds 4, et la nouvelle version de MIUI 14.

Voici ce que l’on peut lire dans la publication : ” Nous sommes désolés de vous informer que le lancement de la nouvelle série Mi 13 sera reporté. Nous vous informerons dès que la nouvelle date de sortie sera confirmée. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien“.

Le Xiaomi 13 serait devenu le deuxième smartphone Snapdragon 8 Gen 2 mais comme le lancement a maintenant été reporté, ce ne sera pas le cas. Le lancement du iQOO 11 prévu pour le 2 décembre a également été reporté. Il est dit que cela est dû à la mort soudaine de l’ancien président chinois, Jiang Zemin.

Nous nous attendons à ce que le lancement de la série Xiaomi 13 et du iQOO 11 ait lieu avant la fin de l’année, mais nous attendons toujours une confirmation officielle.

La série Xiaomi 13 est confirmée pour obtenir la dernière plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2, qui a récemment fait son apparition sur le Vivo X90 Pro+. Le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro sont confirmés pour avoir un écran OLED et un indice de protection IP68. Les appareils seront dotés de caméras de la marque Leica, un peu comme la gamme Xiaomi 12S, le 13 Pro obtenant un capteur photo principal de 1 pouce avec le capteur Sony IMX989. On s’attend à ce qu’ils arborent des bords plats comme le veut la rumeur, un écran Samsung E6 AMOLED à 120 Hz, une recharge rapide jusqu’à 120 W, et bien plus encore.

Il reste à voir quand Xiaomi prévoit de lancer la série Xiaomi 13.