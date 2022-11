Le OnePlus Nord CE 3 se montre dans de nouveaux rendus divulgués

OnePlus se prépare à sortir un autre smartphone de milieu de gamme comme le successeur du OnePlus Nord CE 2 5G sorti plus tôt cette année, appelé OnePlus Nord CE 3. Au cours des deux dernières semaines, des informations sur le smartphone ont fait le tour de la toile. Tout d’abord, Gadgetgang a révélé les spécifications complètes, affirmant que le OnePlus Nord CE 3 sera livré avec un écran LCD de 6,7 pouces et fonctionnera avec un chipset Snapdragon. Maintenant, 91mobiles a publié des rendus haute définition du OnePlus Nord CE 3.

Comme on peut le voir dans les rendus, le OnePlus Nord CE 3 aura une refonte du design. Contrairement à son prédécesseur, le smartphone aura des bords plats, ce que nous avons vu sur le Nothing Phone (1) et les derniers iPhone. En outre, au lieu d’avoir un bloc de caméra rectangulaire, le Nord CE 3 sera livré avec deux découpes circulaires : le haut avec le capteur de la caméra primaire et le bas avec deux capteurs, analogue au OnePlus Nord N20 5G (montré ci-dessus). Le panneau avant du smartphone loge la caméra frontale dans un poinçon au centre. Bien que les bords d’écran semblent uniformes sur le dessus et les côtés, le Nord CE 3 aura un menton épais vers le bas.

Le bord droit semble avoir le bouton d’alimentation, tandis que les boutons de volume sont sur la tranche gauche. Bien que les rendus présentent le OnePlus Nord CE 3 en noir, il y a de fortes chances que la société sorte au moins une autre finition. Le logo OnePlus est situé sous les caméras, vers le centre.

Le OnePlus Nord CE 2 a été lancé plus tôt cette année. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Sous le capot, le smartphone est équipé du chipset Dimensity 900 de MediaTek et du GPU ARM Mali-G68 MC4. La société le vend avec 6 Go/8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2. En outre, il prend en charge la charge rapide par câble de 65W et dispose d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. En ce qui concerne les caméras, le OnePlus Nord 2 CE 5 G dispose d’une configuration à trois capteurs, dont un capteur primaire de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il arbore également un capteur d’empreintes digitales à l’écran, une prise casque de 3,5 mm et un port Type-C.

En comparaison, le OnePlus Nord CE 3, le successeur présumé, serait doté d’un écran LCD IPS de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Pour alimenter le smartphone, OnePlus se tournera vers le Snapdragon 695 5G, légèrement moins puissant que le Dimensity 900 du Nord CE 2. Néanmoins, le Nord CE 3 devrait être livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le type de RAM et de stockage est inconnu pour le moment. Les utilisateurs disposeront d’une caméra principale de 108 mégapixels pour prendre des photos et de deux capteurs de 2 mégapixels sur le panneau arrière. D’après la configuration rapportée, il semble que l’appareil ne disposera pas d’un capteur ultra-large.