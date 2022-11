La série Xiaomi 13 et MIUI 14 seront annoncés le 1er décembre

Après des rumeurs, Xiaomi a confirmé le lancement de la série Xiaomi 13 — Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro et du MIUI 14 le 1er décembre en Chine. L’image de teasing montre l’écran plat du Xiaomi 13 et l’écran incurvé du Xiaomi 13 Pro. Ces deux appareils auront un châssis métallique, analogue à celui de leurs prédécesseurs.

Xiaomi a également confirmé que l’écran plat du Xiaomi 13 utilisera un panneau OLED haut de gamme personnalisé avec des bords ultras étroits de seulement 1,61 mm sur tous les côtés. Les smartphones seront dotés d’une optique Leica, comme mentionné dans le teaser.

Xiaomi a déjà confirmé le Snapdragon 8 Gen 2 pour son prochain flagship, qui devrait être le Xiaomi 13 et le 13 Pro. Selon les précédentes rumeurs, le Xiaomi 13 sera doté d’un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la version Pro pourrait obtenir un écran incurvé Samsung 2K E6 AMOLED de 6,7 pouces avec un châssis plus étroit par rapport au Xiaomi 12 Pro.

Le Xiaomi 13 Pro serait doté d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce et le Xiaomi 13 serait doté d’une caméra arrière principale de la série Sony IMX8 de 50 mégapixels, tous deux prenant en charge le système OIS.

Nous devrions connaître plus de détails sur les smartphones dans les prochains jours avant qu’ils ne soient officiels ce vendredi.

La société a également confirmé qu’elle dévoilera sa surcouche MIUI 14 de nouvelle génération en parallèle. Celle-ci sera basée sur Android 13. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur MIUI 14, on s’attend à ce qu’elle introduise quelques changements de design et de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, entre autres changements. Elle sera accompagnée de fonctionnalités d’Android 13 comme le thème Material You amélioré, et plus encore.