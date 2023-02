MWC 2023 : MIUI 14 arrive sur les marchés mondiaux

Après l’annonce en Chine en décembre, Xiaomi a présenté le MIUI 14 pour les marchés mondiaux lors de l’événement de lancement de la série Xiaomi 13. Ce dernier devient plus efficace avec un stockage optimisé, offre des interactions plus intuitives, dispose de nouvelles fonctionnalités de confidentialité sur l’appareil et vous permet d’être plus connecté qu’auparavant.

Écran d’accueil réimaginé

Vous pouvez organiser votre écran d’accueil à votre guise. Utilisez des icônes tabulaires, de grands dossiers, des widgets et des fonds d’écran pour non seulement styliser votre propre écran d’accueil, mais aussi le rendre plus clair et plus facile à utiliser au quotidien.

Un design flexible et intuitif

L’introduction d’un design de type carte sur votre écran vous permet de présenter vos informations de manière plus efficace, comme des post-it, mais de manière plus organisée.

Optimisation du back-end

MIUI est plus léger que jamais avec des ressources système optimisées qui prennent moins de stockage et une utilisation globale de la mémoire système optimisée pour libérer plus de mémoire. Les applications rarement utilisées seront auto-comprimées par MIUI 14. Les notifications ne sont plus permanentes. Si vous n’en avez plus besoin, il suffit de les fermer.

Confidentialité sur l’appareil

Les éléments sensibles sont traités sans quitter votre appareil. MIUI 14 minimise ces risques en utilisant des mécanismes de protection de la vie privée sur l’appareil qui permettent le traitement des éléments sensibles directement sur votre appareil.

Les mécanismes de protection de la confidentialité sur l’appareil permettent à MIUI 14 de reconnaître rapidement et précisément le texte sur les images en utilisant les capacités de votre appareil. La protection de la vie privée sur l’appareil est disponible pour plus de 10 services système.

Appareils connectés

Connectez les appareils de manière transparente et changez d’appareil en un clin d’œil. Synchronisez l’application que vous utilisez entre votre smartphone et votre tablette, d’un simple clic depuis votre barre des tâches. Par glisser-déposer, il est si facile de transférer des fichiers entre les appareils.

Disponibilité

Voici le premier lot de modèles qui recevront la mise à jour MIUI 14 au niveau mondial au premier trimestre 2022.

Xiaomi 12 T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

Elle ajoutera d’autres appareils à la liste à l’avenir.