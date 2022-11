Elon Musk menace de fabriquer un nouveau smartphone si Google et Apple interdisent Twitter

Vous vous demandez peut-être comment Elon Musk est arrivé là où il est aujourd’hui, au vu de ses performances inégales en tant que nouveau propriétaire de Twitter. Les changements confus et illogiques qu’il a apportés aux badges de vérification et son incapacité à prendre une décision et à s’y tenir sans changer d’avis à plusieurs reprises n’inspirent pas confiance en lui en tant que personne capable de diriger une entreprise comme Twitter.

Et lorsque l’ancien président-directeur général de T-Mobile, John Legere, a déclaré qu’il serait intéressé par une collaboration avec Twitter (avec un salaire de cadre superstar, bien sûr), Musk l’a rejeté sans même l’écouter. Étant donné ce que Legere a fait pour T-Mobile, le faisant passer de la dernière à la deuxième place parmi les quatre principaux opérateurs de services sans fil, il devrait au moins avoir droit à une rencontre personnelle. Après tout, il a un palmarès impressionnant et a aidé T-Mobile à devenir l’entreprise la plus innovante du secteur.

Le multimilliardaire a posté un tweet dans lequel il affirme que si Apple et Google retirent Twitter de leurs boutiques d’applications respectives, Musk fabriquera ce qu’il appelle un « téléphone alternatif ».

Wheeler a fait valoir que « l’homme construit des fusées pour Mars, un petit smartphone tout bête devrait être facile » et a prédit que, si Musk fabriquait un smartphone, la moitié des utilisateurs de smartphones aux États-Unis l’adopteraient en raison de la nature fouineuse des iPhone et des smartphones Android. L’idée d’un smartphone fabriqué par Musk dont parle Wheeler n’est pas « juste un autre smartphone » fonctionnant sous Android. Comme le montre clairement le dédain pour Google et Apple dans le tweet, un tel smartphone devrait également fonctionner avec son propre système d’exploitation, sans le travail manuel des deux géants de la technologie.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone —Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple ou Google envisage de supprimer Twitter respectivement de l’App Store et du Google Play Store. Mais on ne sait jamais quand une action de Musk va enfreindre les règles de l’App Store et du Play Store. Si Google devait bannir Twitter de la vitrine d’applications Android, Twitter pourrait toujours se retrouver dans une boutique d’applications tierce, comme celle d’Amazon, où il pourrait être mis à l’écart par les utilisateurs d’Android.

Le « sideloading » d’une application sur Android signifie qu’il faut la télécharger depuis une boutique d’applications autre que le Play Store. La perte de l’App Store ne serait pas un coup dur même si le sideloading n’est pas une option sur iOS. En effet, même sans application Android ou iOS, Twitter serait accessible depuis le navigateur mobile sur les smartphones iPhone et Android ; en d’autres termes, l’absence d’une application native iOS et/ou Android ne sonnerait pas le glas de Twitter.

Construire un téléphone alternatif ne va pas être facile

Quoi qu’il en soit, cela nous rappelle un autre milliardaire qui a pensé que construire un smartphone compétitif pourrait être tout à fait dans ses cordes. Jeff Bezos et Amazon ont sorti le Fire Phone en juin 2014. Ce smartphone a été un flop, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque selon les informations, seulement 26 000 unités ont été vendues.

On pourrait imaginer que si un smartphone Tesla est développé, Musk créerait une unité commerciale mobile/sans-fil pour Tesla. Mais, Elon va devoir faire attention à la manière dont il aborde un tel projet. N’oubliez pas que les actions Tesla qu’il détient se sont effondrées de 54 % depuis le début de l’année. Les actionnaires de Tesla pourraient ne pas apprécier qu’Elon utilise l’argent et le nom de Tesla pour soutenir Twitter, l’une des participations personnelles de Musk.

Encore une fois, il ne s’agit que de conjectures à ce stade, d’autant plus que Twitter reste un listing en règle dans l’App Store et le Play Store. À moins que les plans de développement d’un téléphone alternatif aient déjà commencé, le processus de construction d’un nouveau smartphone utilisant une toute nouvelle plateforme prendra plusieurs années. Espérons donc que Musk ne s’attende pas à claquer des doigts pour voir un nouveau téléphone devenir instantanément un concurrent d’iOS et d’Android.