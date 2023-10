Xiaomi lance Android 14 bêta sur ces smartphones phares

Google n’a pas encore publié la version stable d’Android 14, qui semble avoir été reportée au mois d’octobre. Néanmoins, les constructeurs publient des versions bêta pour permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs d’essayer la nouvelle version d’Android, et Xiaomi est le dernier en date à le faire. Voici un aperçu des smartphones Xiaomi qui bénéficient de la version bêta d’Android 14.

Xiaomi a ouvert la version bêta d’Android 14 à trois de ses smartphones phares sur les marchés mondiaux. Cette ouverture était auparavant limitée à la Chine. Il s’agit des smartphones :

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T

Pour rappel, ces smartphones faisaient également partie de la version bêta 2 d’Android 14. Pour ceux qui ne le savent pas, Xiaomi a publié Android 14 beta en Chine uniquement pour la série Xiaomi 13. Cette version sera complétée par MIUI 14.

La nouvelle version bêta d’Android 14 pour les smartphones Xiaomi comprendra également des correctifs de sécurité (version 14.2.0 UMCMIXM pour le Xiaomi 13, 14.0.2.0 UMBMIXM pour le Xiaomi 13 Pro, et 14.0.4.0 UMQMIXM pour le Xiaomi 12T).

Vous devez savoir que la mise à jour bêta d’Android 14 sera disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Même si vous vous êtes inscrit au programme bêta, Xiaomi sélectionnera quelques personnes pour le rejoindre et tester Android 14. Vous devez également savoir que la mise à jour apportera son lot de bogues, alors soyez prêts !

Android 14 prend en charge l'Ultra HDR 10 bits pour des photos plus claires et plus éclatantes avec un meilleur contraste, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo. Il y aura quelques changements au niveau de l'interface utilisateur.

Un déploiement mondial

Android 14 offre la prise en charge de l’Ultra HDR 10 bits pour des photos plus claires et plus éclatantes avec un meilleur contraste, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo. Il y aura quelques changements d’interface utilisateur pour les thèmes Material You, la prise en charge des formats audio sans perte, et un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de confidentialité comme Photo Picker. Vous pouvez consulter les meilleures fonctionnalités d’Android 14 pour vous faire une idée plus précise. Les fonctionnalités de MIUI 14 comme l’optimisation Smart ROM, un design épuré et minimal, et bien d’autres seront également présentes.

Pour ceux qui ne le savent pas, Samsung a récemment ouvert Android 14 bêta basé sur One UI 6.0 pour certains de ses smartphones et même OnePlus a publié OxygenOS 14 basé sur Android 14 pour le OnePlus 11 tout en annonçant le calendrier pour d’autres appareils.

Nous verrons quels smartphones Xiaomi recevront Android 14 à l’avenir et puisque le déploiement mondial a maintenant commencé, la liste des appareils Xiaomi éligibles à Android 14 devrait être publiée bientôt.