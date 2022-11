Google célèbre Ronit Elkabetz, actrice et activiste, à l’occasion de son 58e anniversaire en doodle

Google vient de publier un doodle en l’honneur du 58e anniversaire de la cinéaste, actrice et activiste Ronit Elkabetz. Ainsi, quiconque se rendra sur le moteur de recherche le dimanche 27 novembre le verra et apprendra à connaître la contribution de Ronit au cinéma et aux droits des femmes en Israël et dans le monde.

L’illustration, qui remplace le logo de Google sur la page d’accueil du moteur de recherche pour les utilisateurs en France par une illustration d’Elkabetz, a été créée par l’artiste israélienne Maya Shleifer.

La trilogie d’Elkabetz intitulée To Take a Wife, Shiva et Gett : The Trial of Viviane Amsalem, qui a été nominée pour un Golden Globe, présente le premier portrait authentique d’une famille Mizrahi dans les films israéliens et met en lumière les difficultés rencontrées par les femmes juives israéliennes qui se voient refuser le divorce par le tribunal rabbinique.

« Nous sommes habitués à chercher des réponses sur la page d’accueil vierge de Google et quand elle change, c’est comme si elle vous faisait un clin d’œil et devenait plus humaine et passionnante », a déclaré le frère d’Elkabetz, le réalisateur, acteur et producteur Shlomi Elkabetz. « Je crois que Ronit aurait été émue par cet hommage, en Israël et en France, où elle a vécu et créé. Le cinéma de Ronit, les rôles qu’elle a créés, ont toujours représenté son aspiration à parler au nom des femmes pour promouvoir le changement et l’égalité. Je pense que quiconque la rencontrera sur sa page d’accueil entendra à nouveau Ronit. Penser que des millions de personnes en Europe et en Israël se souviendront de Ronit et de ses valeurs ou apprendront à la connaître pour la première fois est une chose formidable ».

« Parallèlement à la célébration du talent unique de Ronit Elkabetz, le Doodle que nous publions aujourd’hui en Israël et en France est un rappel du courage et de l’héritage de Ronit en tant qu’artiste qui a écrit, dirigé et joué la lutte des femmes pour la liberté et l’égalité », a déclaré Barak Regev, responsable national de Google Israël. « Nos Doodles mettent en lumière des personnes remarquables et sont destinés à apporter de la joie et je suis sûr que des millions de personnes en Israël et en France auront plaisir à célébrer l’anniversaire de Ronit ».