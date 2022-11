Samsung Foundry fabriquera la puce Snapdragon overclockée pour la gamme Galaxy S23

Au début du mois, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung utiliserait un chipset Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour alimenter la prochaine série Galaxy S23. Au lieu de plafonner la vitesse d’horloge du cœur Cortex X-3 Prime ultra-haute performance de la puce à 3,2 GHz, la version du composant que l’on retrouvera sous le capot de tous les Galaxy S23 aurait un cœur Cortex X-3 tournant à 3,32 GHz.

Le cœur Cortex X-3 offrira des performances jusqu’à 25 % supérieures à celles du Cortex X-2. Selon ARM, « le programme Cortex-X Custom permet la personnalisation et la différenciation au-delà de la feuille de route traditionnelle des produits Arm Cortex, offrant à nos partenaires un moyen de fournir les performances ultimes requises pour leurs cas d’utilisation spécifiques ».

Traditionnellement, Samsung a alimenté la gamme Galaxy S avec ses propres puces Exynos partout sauf aux États-Unis, au Canada et en Chine. Mais, il semble que de nombreux acheteurs de Galaxy S n’étaient pas heureux de payer le prix d’un flagship pour des smartphones qui, selon eux, étaient équipés d’un SoC Exynos de qualité inférieure. Cela sera rectifié cette année, car il semble que Qualcomm ait pratiquement confirmé qu’il aura une « part mondiale » de la série Galaxy S23 cette année.

Au sujet de la « version spéciale » du Snapdragon 8 Gen 2 de Samsung, si TSMC produit la variante standard du chipset, il semble que Samsung Foundry fabriquera la version overclockée de la puce pour ses propres smartphones. Un tweet de RGcloudS, un informateur sur Twitter, indique qu’il existe deux versions du chipset. La version AB est fabriquée par Samsung à l’aide de son processus LPE de 4 nm, tandis que la variante AC est produite à l’aide du nœud de processus N4P de TSMC.

2 version of snapdragon

Standard sm8550 ab

Custom program

(like cortex x) sm8550ac

It’s designed for devices with unique capabilities

For sensors with built-in DRAM, unlocking feature beyond spec

[email protected], etc

For display, sony might use it for native [email protected]

Total 300hz

⬇️

—RGcloudS (@RGcloudS) November 16, 2022