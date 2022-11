Test des Google Pixel Buds Pro : une fantastique paire d’écouteurs pour Android

Google a lancé ses Pixel Buds Pro, les premiers écouteurs haut de gamme de la société, en France en juillet. Ce lancement intervient après celui de la série A des Pixel Buds de l’année dernière. Celle-ci ajoute enfin l’ANC, qui n’était pas présent dans les deux premiers modèles, dispose de commandes de volume, de la recharge sans fil, et de beaucoup d’autres améliorations par rapport aux Pixel Buds.

J’utilise les écouteurs depuis près de deux mois maintenant. Est-ce que cela vaut le prix ? Nous allons le découvrir dans ce test.

Dans la boîte, on retrouve :

Google Pixel Buds Pro

Embouts d’oreille en petit et grand format (moyen préinstallé)

Guide de démarrage rapide

Google Pixel Buds Pro: design

En commençant par le design, l’étui de charge se présente sous une forme ovoïde, comme les anciens modèles. Il a une finition mate qui est agréable à tenir et n’attire pas les traces de doigts, les tâches et n’est pas non plus sujet aux rayures. Cependant, la couleur blanche se salit facilement.

La version charbon a des écouteurs de couleur grise, et la couleur à l’intérieur de l’étui est également grise. Les écouteurs sont dotés d’aimants qui les maintiennent en place. L’étui de charge mesure 25 x 50 x 63,2 mm et pèse 62,4 grammes avec les écouteurs. Un minuscule indicateur LED se trouve à l’avant. Le bouton de fonction est présent à l’arrière.

Les écouteurs ont une construction en plastique, mais ils ont une double finition, avec la zone intérieure présentant une finition brillante, mais la zone tactile extérieure présente une finition mate. Vous pouvez également voir les microphones, le capteur de proximité IR pour la détection intra-auriculaire afin de lire et mettre en pause automatiquement et l’évent spatial pour la réduction de la pression intra-auriculaire et la conscience spatiale. Ces écouteurs sont également dotés d’un accéléromètre à détection de mouvement et de couvertures en maille qui bloquent le vent.

Les écouteurs pèsent environ 6,2 grammes, de sorte que vous n’avez pas l’impression de porter les écouteurs. Les écouteurs sont de type intra-auriculaire et sont livrés avec des embouts de taille moyenne préinstallés. Vous pouvez opter pour des embouts de grande ou de petite taille si vous le souhaitez.

Des écouteurs qui s’adaptent parfaitement

Dans l’ensemble, les écouteurs offrent une bonne qualité de fabrication et s’adapte parfaitement à vos oreilles, de sorte qu’il ne tombe pas facilement de vos oreilles. Il vous suffit de faire pivoter les écouteurs d’avant en arrière jusqu’à ce qu’ils restent confortablement en place lorsque vous bougez la tête ou que vous tapez sur l’un des écouteurs.

Les écouteurs sont classés IPX4 pour leur résistance à l’eau, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à des éclaboussures ou à une pluie légère, mais que vous ne pouvez pas les utiliser lorsque vous nagez. L’étui est également classé IPX2 pour sa résistance aux éclaboussures. Cependant, ils ne sont pas résistants à la poussière, ce qui est courant pour les écouteurs haut de gamme.

Google Pixel Buds Pro : connectivité

Les Pixel Buds Pro prennent en charge la norme Bluetooth 5.0 avec le codec AAC. La portée de connexion est d’environ 10 mètres, ce qui est commun à la plupart des écouteurs, et la qualité de connexion est bonne. Il prend en charge le support de l’appairage rapide de Google, qui est un moyen facile d’appairer les écouteurs et qui est également lié à votre compte Google. Cela fonctionne avec tous les smartphones Android 6.0+.

Il suffit de placer l’étui de charge à côté de votre smartphone avec les Pixel Buds Pro toujours à l’intérieur. Ouvrez l’étui. Si vous ne voulez pas lier les écouteurs à votre compte Google. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’appairage à l’arrière de l’étui de charge jusqu’à ce que vous voyiez le voyant d’état des écouteurs blancs pulser. Dans le menu des paramètres Bluetooth de votre smartphone, appuyez sur Apparier un nouveau périphérique. Appuyez sur le nom des écouteurs Pixel Buds Pro pour les jumeler avec votre smartphone. Sur certains appareils Android, une notification contextuelle vous guidera pour le reste de la configuration.

Avec le jumelage rapide, vous pouvez également voir l’état de la batterie de l’étui de charge et des écouteurs dans la notification.

Les commandes tactiles sont parfaites et vous donnent également un retour audio pour chaque touche.

Tapotement : répondre aux appels, lire/pause des médias

Double tapotement : Sauter une piste

Triple tapotement : Aller à la piste précédente

Toucher et maintenir : Accéder à la suppression active du bruit

Balayez horizontalement : Augmenter ou diminuer le volume

Maintenir la pression (Android 6.0+ uniquement) : Parler à votre assistant Google (nécessite la configuration de l’assistant)

Des commandes tactiles très utiles

Vous pouvez également désactiver les commandes tactiles à partir de l’application Pixel Buds, et vous pouvez régler l’appui long pour activer l’ANC ou parler à l’assistant, mais vous ne pouvez rien faire d’autre. La détection intra-auriculaire pour la pause de lecture automatique peut être désactivée depuis l’application.

L’option Rechercher un appareil émet un son pour retrouver rapidement les écouteurs lorsqu’ils sont connectés au smartphone. Les Pixel Buds Pro sont également livrés avec le support de Google Assistant qui vous permet de contrôler la musique, d’obtenir des directions, et plus encore. Après la configuration, vous pouvez dire « Hey Google », ou toucher et maintenir l’un des écouteurs pour lancer Google Assistant.

Il peut également lire les notifications et offrir une traduction en temps réel dans plus de 40 langues directement dans votre oreille, mais cela n’utilise que l’application Google Traduction.

Les Pixel Buds Pro peuvent changer automatiquement de source sonore d’un appareil à l’autre. Vous pouvez facilement passer de la musique sur votre smartphone aux appels vidéo sur votre ordinateur portable sans avoir besoin de cliquer dans les menus Bluetooth, explique Google. La connectivité multipoint vous permet de basculer automatiquement entre les appareils compatibles, notamment Android, iOS, les tablettes et les ordinateurs portables.

Google Pixel Buds Pro: qualité audio et performances d’appel

Les Pixel Buds Pro embarquent un pilote dynamique de 11 mm conçu sur mesure. La qualité audio est bonne avec des voix claires et nettes, et des médiums décents, et il est également fort. Comme les autres modèles, il ne dispose pas de codecs audio haute résolution tels que LDHC ou LDAC ou même aptX.

Même les Pixel Buds Series-A avaient une option Bass boost EQ dans les paramètres de son pour renforcer les basses fréquences. Cette option est absente dans les Buds Pro, ce qui n’est pas une grande perte puisque les basses sont déjà bonnes dans les Buds Pro.

C’est la première paire de Pixel Buds à ajouter l’annulation active du bruit avec Silent Seal qui s’adapte à la forme unique de votre oreille, et les écouteurs s’adaptent à votre canal auditif pour maximiser la quantité de bruit bloqué, selon Google.

En ce qui concerne l’annulation du bruit d’appel, elle utilise trois micros à formation de faisceau, un accéléromètre vocal et des couvertures en maille bloquant le vent qui font un bon travail pour réduire le bruit en intérieur et en extérieur. Les Pixel Buds Pro utilisent la conduction osseuse pour analyser les vibrations près de votre mâchoire afin de capter votre voix, de sorte que vous puissiez être entendu haut et fort où que vous soyez, affirme Google. C’est vrai puisqu’il fait un excellent travail pour couper le bruit du vent et de la circulation, qui étaient à peine audibles pour le récepteur.

ANC et mode Transparent

Le Pixel Buds Pro dispose d’un système intégré d’annulation active du bruit développé par Google, avec un processeur personnalisé, des algorithmes personnalisés et des haut-parleurs personnalisés, qui est meilleur que les Galaxy Buds2 Pro, notamment en ce qui concerne l’annulation du bruit à basse fréquence, puisqu’il s’applique à l’annulation des fréquences sous-basses. La société ne révèle pas les décibels qu’elle annule avec l’ANC activé.

Il existe une fonction Volume EQ qui s’adapte dynamiquement à votre volume d’écoute et apporte des ajustements subtils à la courbe de fréquence, selon Google. Lorsque vous baissez le volume, les Pixel Buds Pro augmentent les basses tout en veillant à équilibrer les fréquences moyennes et hautes. Cependant, cela ne permet pas d’améliorer le son audio.

Il existe également le mode Transparence, qui fait un bon travail. Les Pixel Buds Pro traitent une large gamme de fréquences avec une faible latence pour que le son soit naturel et synchronisé. Cette intégration personnalisée permet au son d’entrer en temps réel, mais les Galaxy Buds2 et Buds Pro sont légèrement meilleurs dans ce domaine. Vous pouvez basculer entre le mode ANC et le mode Transparence d’un simple toucher, et également le désactiver avec des commandes personnalisées.

Google Pixel Buds Pro : autonomie

Les écouteurs promettent jusqu’à 7 heures d’autonomie en mode autonome et 11 heures en mode ANC. Lors de mon utilisation, j’ai obtenu environ 9 heures avec une utilisation mixte, ce qui est bien. Pour les appels, l’autonomie sera moindre, car elle utilise la technologie d’annulation du bruit d’appel.

Avec l’étui de charge, il promet jusqu’à 20 heures d’écoute totale avec ANC et 31 heures sans. J’ai obtenu environ 25 heures avec une utilisation mixte de lecture de musique et d’appels. Vous pouvez voir clairement la charge restante dans chaque écouteur et dans l’étui dans l’application ou directement dans l’écran de notification, si vous avez activé la fonction Google Fast Pair.

Une charge de 5 minutes des écouteurs dans l’étui de charge offre jusqu’à 1 heure d’écoute avec ANC. L’étui dispose également d’une fonction de charge sans fil certifiée Qi. Le chargement des écouteurs et de l’étui prend environ 1,5 heure avec l’USB-C, mais c’est plus long si vous utilisez la charge sans fil.

Une chose à noter est que Google n’a pas inclus d’adaptateur secteur ou de câble USB-C dans la boîte des Pixel Buds Pro. Vous devrez utiliser le chargeur de votre smartphone ou en acheter un nouveau.

Google Pixel Buds Pro : verdict

Les Pixel Buds Pro sont de loin les meilleurs écouteurs de Google, sans aucun doute. Dans l’ensemble, les Pixel Buds Pro sont de bons écouteurs haut de gamme de Google. Ils sont confortables à porter pendant des heures, l’autonomie de la batterie est excellente, l’ANC est suffisamment bon pour être utilisé dans un avion, et la qualité audio est adaptée à une écoute quotidienne. Les Pixel Buds Pro sont l’équivalent des AirPods Pro d’Apple en ce sens qu’ils ne sont pas de niveau audiophile, mais ils fonctionnent juste pour se glisser dans vos oreilles et obtenir une expérience d’écoute agréable.

Il leur manque quelques éléments, comme les codecs audio haute résolution, présents dans la plupart des écouteurs premium, et l’égaliseur n’est pas disponible au lancement.

Les Google Pixel Buds Pro sont disponibles au prix de 219 euros, ce qui est onéreux.

La bonne nouvelle, c’est que si les Pixel Buds Pro ne sont pas pour vous, il existe des dizaines d’écouteurs de qualité supérieure disponibles à l’achat en ce moment, qui disposent également de l’ANC.