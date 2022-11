Le Samsung Galaxy S23 pourrait être équipé d’une connectivité satellite

by

by

Un responsable de la NASA affirme que des humains vivront sur la Lune d'ici 2030

Les rumeurs concernant la série Galaxy S23 de Samsung, le prochain flagship de l’entreprise, ont commencé à surgir des mois avant son lancement. Selon le journal coréen The Elec, l’entreprise prévoit d’intégrer la connectivité par satellite à la série Galaxy S23.

Samsung envisage d’utiliser la connectivité satellite dans le Galaxy S23 pour transmettre des données telles que des messages texte et des images de petite taille à des centaines de kb/s, indique le rapport.

Huawei dispose de la connectivité par satellite sur le Mate 50 Pro, qui vous permet d’envoyer et de recevoir des messages texte limités en utilisant les satellites Beidou en Chine, pour contourner l’interdiction du GPS aux États-Unis. Le système n’est accessible qu’aux personnes se trouvant à l’extérieur en Chine continental.

Le rapport indique que Samsung travaillera avec son partenaire Iridium pour cela. Sur la base de rapports antérieurs, la société aurait travaillé avec des fabricants de smartphones avec ses 66 satellites de communication à orbite basse.

Il indique également que Samsung s’attend à ce que cette fonctionnalité soit bien accueillie en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Russie et en Chine. L’entreprise pense également que le service par satellite sera demandé dans les régions où l’infrastructure cellulaire est encore chancelante.

Apple s’est associé à Globalstar pour apporter le service SOS d’urgence par satellite à la série d’iPhone 14, qui est déjà disponible aux États-Unis et au Canada. Apple a récemment confirmé que le service d’urgence sera disponible en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en décembre.

Un lancement en février

La série Galaxy S23 devrait être présentée en février 2023 avec un nouveau design et le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le fleuron de la gamme, le Galaxy S23 Ultra, devrait être doté d’une caméra principale de 200 mégapixels et d’un écran plus lumineux.

La plupart des téléphones satellites ont de très longues antennes et Samsung a dû relever le défi d’intégrer une antenne aussi longue dans le châssis d’un smartphone. Considérant qu’Apple et Huawei ont l’avantage concurrentiel pour le moment, on s’attend à ce que Samsung annonce le service dès cette année avant l’annonce de la série Galaxy S23.

La connectivité par satellite n’est pas la seule chose qui enthousiasme les fans de Samsung.