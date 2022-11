Que faire si votre smartphone est endommagé par l’eau ?

La plupart d’entre nous en savent suffisamment sur l’entretien pour garder nos smartphones loin de toute source d’eau. Cela dit, les accidents arrivent, et il y a de fortes chances que vous ayez de l’eau dans votre smartphone à un moment donné. Il peut s’agir d’un déversement de café (ou de thé), d’eau de pluie ou, plus souvent, d’un malencontreux plongeon dans la cuvette des toilettes. La bonne nouvelle est que les dommages causés par l’eau à votre smartphone ne sont pas irréparables. Vous pouvez ramener votre smartphone à la vie si vous agissez rapidement et prenez les bonnes mesures.

Si vous avez un smartphone résistant à l’eau, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il peut quand même être endommagé par l’eau ou les éclaboussures. La plupart des gens interprètent à tort « résistant à l’eau » comme « étanche », et cela peut être une erreur coûteuse. Oui, les smartphones résistants à l’eau sont conçus pour résister à un certain degré de contact avec les liquides, mais ils ne sont pas complètement étanches. Vous pouvez peut-être emmener votre smartphone à la piscine, mais même les smartphones les plus « résistants à l’eau » ne peuvent supporter qu’une certaine exposition à l’eau pendant un certain temps avant de commencer à dysfonctionner et de subir des dommages.

Tous les smartphones peuvent être endommagés par l’eau, qu’ils soient résistants à l’eau ou non, mais nous allons voir ce que vous pouvez faire pour sauver votre appareil de la destruction. Tout d’abord, abordons un mythe courant.

Le riz peut-il sauver un smartphone mouillé ?

Lorsque votre smartphone est mouillé, on vous conseille souvent de l’éteindre et de le plonger dans du riz. C’est tellement populaire que c’est devenu un mème — mais l’important est de savoir si cela fonctionne. Le riz peut-il réellement sauver votre téléphone mouillé d’un dommage permanent ? Réponse courte : Oui, le riz peut sauver votre smartphone mouillé d’une mort soudaine. Mais ce n’est pas la solution la plus efficace.

Le riz est absorbant. Ainsi, si vous enterrez votre smartphone dans un paquet d’Uncle Ben’s, il absorbera l’humidité sans problème. Mais le riz ne peut pas éliminer toute l’humidité cachée au fond de votre téléphone, et même une petite quantité d’eau est suffisante pour corroder et endommager les composants électriques de votre téléphone. De plus, le riz étant un féculent, il devient collant lorsqu’il absorbe l’humidité. La pâte qui en résulte pourrait se faufiler dans la prise casque, les socles de chargement et d’autres ports et causer des dommages supplémentaires.

Sachant que le riz n’est pas la meilleure option pour sauver votre téléphone, voici ce que vous devriez faire à la place.

Éteignez-le instantanément (et laissez-le éteint !)

Ce qui tue un smartphone humide, c’est l’électricité. L’eau et l’électricité ne vont pas ensemble, comme vous le savez peut-être déjà si vous avez déjà touché une prise de courant avec une main mouillée. Les smartphones sont évidemment alimentés par l’électricité, donc si vous laissez un téléphone humide allumé, l’électricité va circuler et réagir avec l’eau qui se trouve à l’intérieur, et le circuit imprimé de votre smartphone sera grillé.

La première chose à faire est d’éteindre votre smartphone mouillé dès que possible (après l’avoir sorti du liquide, bien sûr). Ne le rallumez pas avant qu’il ne soit complètement sec. Attention, cela peut signifier le laisser éteint jusqu’à 48 heures. C’est une terrible nouvelle si vous êtes toujours sur votre smartphone. L’étape suivante consiste à essayer d’évacuer le plus de liquide possible, mais il y a plusieurs façons de ne pas le faire.

Faites sortir autant d’eau que vous le pouvez

Même si l’utilisation d’un sèche-cheveux sur votre smartphone mouillé peut sembler une bonne idée, elle peut être plus nuisible qu’utile. Le courant pourrait pousser l’humidité plus loin dans votre téléphone, et la chaleur ne fera qu’endommager davantage les composants délicats de votre appareil. C’est également pour cette raison que c’est une mauvaise idée de laisser sécher un smartphone humide au soleil.

Secouez plutôt votre smartphone pour faire sortir l’eau de tous les ports, puis essuyez-le avec un chiffon sec en microfibres. Ensuite, démontez-le et retirez autant de composants que possible. Bien sûr, je ne vous suggère pas de sortir vos tournevis de précision et de démonter votre smartphone — cela pourrait compliquer les dégâts et également annuler votre garantie. Retirez tout ce que vous pouvez : étui de protection, carte SIM, carte SD et batterie (si elle est amovible). Essuyez-les également et laissez-les sécher dans un endroit frais.

Vous pouvez placer votre smartphone près d’une fenêtre, d’un ventilateur ou d’une bouche d’aération pour accélérer le processus de séchage. Une autre option consiste à enterrer votre smartphone dans un récipient hermétique contenant des sachets déshydratants. Ces derniers sont ces petits sacs que vous trouvez dans les boîtes à chaussures avec l’avertissement « NE PAS MANGER ». Ils absorbent mieux l’eau que le riz et peuvent donc aider à évacuer l’humidité de votre téléphone.

Une fois que votre smartphone a séché, remontez-le et essayez de l’allumer. S’il fonctionne, c’est parfait ! Vous devez néanmoins garder un œil sur lui pendant quelques semaines pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Si vous remarquez un quelconque dysfonctionnement, apportez votre smartphone à un expert pour le faire réparer ou le remplacer.