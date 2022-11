by

Le SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 arrive en France en décembre

La semaine dernière, Apple a annoncé les investissements et donné des précisions sur le fonctionnement de son nouveau service d’urgence SOS par satellite. Aujourd’hui, Apple a annoncé la disponibilité du service aux clients des États-Unis et du Canada pour les utilisateurs d’iPhone.

De plus, il a été ajouté que le service d’urgence sera disponible en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en décembre.

Cette fonction permet aux utilisateurs de contacter les services d’urgence par message texte même lorsqu’ils ne sont pas à portée d’un réseau cellulaire ou Wi-Fi. En plus de servir de service d’urgence, lorsque les utilisateurs sont hors réseau, ils peuvent ouvrir l’application Localiser et envoyer leur position par satellite à leurs amis et à leur famille pour leur faire savoir qu’ils sont en sécurité.

Les utilisateurs d’iPhone qui ne sont pas en mesure de contacter les services d’urgence en raison d’un manque de couverture cellulaire ou Wi-Fi se verront présenter une interface simple qui les guidera dans le processus d’établissement d’une connexion par satellite.

Le questionnaire et les messages ultérieurs sont immédiatement transmis par satellite à des répartiteurs qui acceptent les messages texte ou à des centres de relais dotés d’experts formés par Apple qui peuvent appeler à l’aide au nom de l’utilisateur. Les contacts d’urgence de l’utilisateur peuvent également être prévenus.

Une fonctionnalité en cas d’urgence

Ce service permet également aux PSAP (Public Safety Answering Points), ou centres de contact des services d’urgence, de se connecter à un nombre encore plus important d’utilisateurs en cas d’urgence. Les utilisateurs de Emergency SOS via satellite peuvent envoyer et recevoir des messages en 15 secondes seulement par temps clair, grâce à une technologie de compression de texte développée par Apple.

Il existe également une démo d’Emergency SOS via satellite qui permet aux utilisateurs de tester la communication par satellite en se connectant à un satellite réel proche.

À propos de ce service, Greg Joswiak, senior vice president of Worldwide Marketing d’Apple, a déclaré :