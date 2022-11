Elon Musk va réintégrer les utilisateurs suspendus de Twitter

Elon Musk a évoqué à plusieurs reprises sa position d’absolutisme en matière de liberté d’expression sur Twitter. Maintenant qu’il dirige la plateforme depuis quelques semaines en tant que nouveau PDG, il s’installe vraiment dans ce personnage de champion de la liberté d’expression. Musk a récemment demandé à ses abonnés si Twitter devait étendre « une amnistie générale aux comptes suspendus ». Une majorité de près de 72 % a voté en faveur de cette idée.

Le PDG, qui a rapidement réduit les effectifs de Twitter dans tous les départements, y compris les équipes de modération et de politique, a procédé à des rétablissements de comptes radicaux. Après un sondage public sur Twitter il y a quelques jours, Musk a rétabli le compte de l’ancien président Donald Trump, qui avait été suspendu de manière permanente à la suite des émeutes du Capitole.

Twitter a également accueilli de nouveau l’humoriste Kathy Griffin sur la plateforme, après l’avoir suspendue pour avoir usurpé l’identité d’Elon Musk. Le site satirique conservateur Babylon Bee et le guerrier culturel en ligne Jordan Peterson ont également vu leurs comptes réactivés après avoir été interdits pour des commentaires dans la période précédant Musk. Cependant, la dernière action de Musk semble un peu plus problématique.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Le plan visant à offrir une « amnistie générale » débutera la semaine prochaine, a écrit Musk dans un tweet ultérieur. Toutefois, la seule condition est que les comptes ne doivent pas avoir « enfreint la loi ou s’être livrés à un spam flagrant ». Il s’agit d’une base de référence plutôt généreuse, car tous les contenus de discours haineux d’un compte — et la personnalité ou l’organisation qui se cache derrière — ne font pas l’objet de poursuites judiciaires.

Dans un certain nombre de cas, c’est la plateforme qui prend des mesures disciplinaires lorsque certains messages ou comptes violent ses politiques de contenu. Dans certains cas, Twitter doit se conformer aux lois locales et retirer certains contenus, même s’ils ne violent pas les politiques de la plateforme. Les cas où une autorité locale et Twitter se sont heurtés à de tels problèmes ne manquent pas.

En bref, il s’agit d’une dynamique extrêmement complexe entre les exigences légales locales et les politiques des plateformes. Ignorer tout cela et prendre des décisions délicates sur la base de sondages en ligne semble être une recette pour le désastre. C’est d’autant plus inquiétant que la moitié des abonnés de Musk sont des spammers et des comptes robots, selon le TIME.