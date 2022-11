L’écran du Galaxy S23 Ultra pourrait offrir une luminosité de pointe de plus de 2200 nits

Les rumeurs concernant la prochaine série Galaxy S23 se multiplient à mesure que le lancement se rapproche. Selon la dernière rumeur, l’écran du Galaxy S23 Ultra pourrait offrir une luminosité de crête de 2 150 nits ou plus, et la luminosité maximale pourrait dépasser les 2 200 nits. Pour rappel, le Galaxy S22 Ultra offre une luminosité de pointe de 1750 nits.

Selon la source qui se fait appeler RGcloudS, cela ne battra pas la gradation PWM à ultra-haute fréquence de 2160 Hz offerte par le panneau BOE Q9 qui est utilisé dans la plupart des smartphones. Le tweet affirme également que les « chiffres pourraient être différents au lancement, en raison d’ajustements supplémentaires ».

Le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait bénéficier d’une gradation PWM de 1920 Hz, ou de 1440 Hz, comme le propose Vivo avec le X90 Pro+.

S23u max brightness,

up to 2150 nits “Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100

Max 2200+ Pwz dimming still lose against Q9 (slightly) below 2k —RGcloudS (@RGcloudS) November 23, 2022

Même si Apple affirme que la série iPhone 14 Pro offre une luminosité de pointe de 2000 nits, selon DisplayMate, elle peut atteindre jusqu’à 2 307 nits. Il n’est pas certain que Samsung annonce une luminosité de 2000 nits.

Que savons-nous d’autre ?

D’après les précédentes rumeurs, le Galaxy S23 Ultra pourrait conserver l’écran QHD+ Dynamic AMOLED 1-120 Hz LTPO de 6,8 pouces, ce qui signifie que l’écran se réactualise 120 fois par seconde. Par conséquent, le défilement est d’une fluidité parfaite. Que pouvons-nous vous dire d’autre sur le Galaxy S23 Ultra ? Il sera équipé du Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

La configuration à quatre caméras à l’arrière comprendra une caméra primaire de 200 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et un zoom spatial 30x, et une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 10x et un zoom numérique 100x. Une batterie de 5 000 mAh permettra de garder le smartphone allumé, et la charge rapide de 25W sera prise en charge. La recharge sans fil se fera à 15 W.

Le Galaxy S23 Ultra, qui devrait être dévoilé en janvier ou février, sera préinstallé sous Android 13 avec la surcouche OneUI 5.1.