Netflix dépasse les jeux mobiles pour créer un jeu PC AAA

Il semble que l’engagement de Netflix à développer sa petite section de jeux soit beaucoup plus long que ce que l’on aurait pu prévoir. Jusqu’à présent, le catalogue de jeux de Netflix comprend des titres mobiles, mais certaines rumeurs indiquent que la société est sur le point de plonger beaucoup plus profondément — et il y a même une annonce de recrutement qui sert à le prouver. Netflix fera-t-il l’impossible et redéfinira-t-il son image pour inclure plus que des séries TV et des films à regarder en boucle ?

Netflix subit certainement une forte pression de la part de ses concurrents, et ses chiffres d’abonnement ne sont plus aussi impressionnants qu’avant. TechCrunch a rapporté plus tôt en 2022 que Netflix a enregistré la plus grande perte trimestrielle de son histoire au deuxième trimestre de l’année. Avec des concurrents comme HBO Max, Disney+, Hulu et bien d’autres, il n’est pas étonnant que les gens puissent maintenant choisir parmi de nombreux services de streaming, ce qui peut affecter les chiffres d’abonnement de Netflix de manière importante.

Pour lutter contre ces problèmes, Netflix semble vouloir faire plus que simplement accorder des licences et filmer de plus en plus de films et de séries TV. La société élargit régulièrement son catalogue de jeux mobiles, en ajoutant de nouveaux titres qui sont disponibles dans le cadre de l’abonnement normal à Netflix. Elle joue également avec l’idée de diffuser des événements sportifs en direct.

Aujourd’hui, elle pourrait tenter de capter l’intérêt des joueurs en créant son propre jeu AAA.

Les plans de Netflix sont incertains, mais ils ne sont pas vraiment secrets. La société a publié une offre d’emploi sur son site officiel, à la recherche d’un directeur de jeu pour travailler dans son propre studio de jeu basé à Los Angeles. Netflix a de grandes attentes pour le bon candidat, mais elle a aussi des projets passionnants. Selon la description du poste, la nouvelle recrue sera chargée d’aider Netflix à « forger la direction du jeu et la vision créative d’un tout nouveau jeu AAA sur PC ». Les jeux AAA sont généralement des titres haut de gamme destinés aux joueurs passionnés ; pensez à des jeux comme « Cyberpunk 2077 » ou « God of War Ragnarök ».

Un mystérieux jeu pourrait bientôt être en préparation

En plus d’un directeur de jeu, Netflix recherche également un directeur artistique, un directeur technique, un analyste du service en direct et un ingénieur principal. Une fois embauchés, les nouveaux employés de Netflix travailleront vraisemblablement sous la direction de Chacko Sonny, célèbre chez Activision Blizzard, qui travaille désormais pour Netflix. Le vice-président de Netflix chargé des jeux, Mike Verdu, a révélé lors de TechCrunch Disrupt que l’entreprise développait considérablement sa section jeux, et que Sonny avait été piraté en conséquence. Sonny était auparavant producteur exécutif sur « Overwatch » de Blizzard Entertainment, qui s’est avéré être un énorme succès. Construire une équipe autour de Sonny indique que Netflix pourrait viser les grandes ligues avec sa nouvelle version.

En ce qui concerne le jeu proprement dit, Netflix est restée très discrète sur les détails. Cependant, la description du poste demande une « expérience avec les FP et/ou les jeux de tir à la troisième personne », ce qui signifie que nous pourrions effectivement voir quelque chose comme « Overwatch », mais à la troisième personne à la place. Netflix sera-t-il en mesure de gagner quelques abonnés lorsque ce nouveau titre verra le jour ? Cela reste à voir, mais c’est certainement une tournure d’événements intéressante.