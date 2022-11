Le Apple Pencil compatible avec l’iPhone 14 aurait été supprimé juste avant son lancement

Apple a lancé l’iPhone 14 avec un gros coup de projecteur plus tôt que d’habitude cette année, mais il s’avère que la société voulait également mettre en exergue un autre ambitieux appareil dont l’annonce a été annulée à la toute dernière minute.

Plus précisément, une publication sur Weibo partagé sur Twitter par DuanRui affirme que Apple travaillait sur un nouvel Apple Pencil dont la principale caractéristique était la compatibilité avec l’iPhone 14.

At the Apple Event in September, Apple was originally going to release a new Apple Pencil code-named Maker, priced at about $49, with no pressure sensing and no battery needed, using a chip to power the stylus from the screen, similar to the Samsung S- Pen.(1/2)

