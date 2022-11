Qualcomm lance le Snapdragon 782G pour des smartphones de milieu de gamme plus rapides

Qualcomm affirme que la nouvelle puce se distingue notamment par la prise en charge de « captures très détaillées jusqu’à 200 mégapixels », mais les caractéristiques de la caméra semblent à peu près les mêmes que celles de la série Snapdragon 778. Qu’est-ce qui est différent ? Qualcomm affirme que la nouvelle puce offre une augmentation de 10 % des performances graphiques et une amélioration de « plus de 5 % » des performances du processeur .

Sans coup de projecteur, Qualcomm a discrètement ajouté une nouvelle puce Snapdragon 782G à sa gamme de produits mobiles . Ce nouveau processeur est en fait une version légèrement améliorée des Snapdragon 778 et 778G+, qui prend en charge des vitesses de traitement plus élevées et améliore les performances graphiques.