Le 11e vol de ce booster SpaceX est son dernier, il n’est pas revenu

La société se prépare également au lancement inaugural de sa fusée Super Heavy de nouvelle génération, qui deviendra la fusée la plus puissante jamais lancée lorsqu’elle décollera. La NASA prévoit d’utiliser la section spatiale du véhicule pour faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire dans le cadre de la mission Artemis III, actuellement prévue pour 2025.

L’utilisation répétée de la même section a permis à SpaceX d’offrir des services de lancement à des prix plus compétitifs, car elle n’a pas besoin de construire une toute nouvelle fusée pour chaque mission. Mais comme l’a démontré le vol de mardi, il arrive parfois qu’il ne soit pas possible de ramener la fusée à la maison.

Le premier étage de la Falcon 9 est la plus ancienne fusée active de SpaceX et a déjà permis le lancement des missions Telstar 18V et Iridium-8, ainsi que neuf missions de déploiement de satellites Internet Starlink.