Voici d’importantes informations sur le design de l’iPhone 15 Pro et de l’Ultra

Cirrus Logic, fournisseur d’Apple, est un concepteur de semi-conducteurs et, dans la lettre aux actionnaires diffusée au début du mois, la société a fait allusion à un changement que nous pourrions voir avec les prochains modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra.

Le changement évoqué verrait Apple remplacer les boutons physiques d’alimentation et de volume par des boutons à semi-conducteurs dans les iPhone 15 Pro et 15 Ultra. Les utilisateurs auront toujours l’impression d’avoir appuyé sur un bouton physique grâce à l’haptique alimentée par trois iPhone Taptic Engines.

Alors, qu’est-ce que Cirrus Logic a écrit dans son message aux actionnaires qui a mis tout le monde en émoi ? La société a déclaré qu’elle continuait à « s’engager avec un client stratégique » et qu’elle prévoyait de « commercialiser un nouveau composant HPMS (puce à signaux mixtes haute performance) dans les smartphones l’année prochaine ». Parmi les HPMS que la firme conçoit, on trouve des pilotes haptiques pour le Taptic Engine de l’iPhone, selon MacRumors.

Et si cela ne suffit pas comme indice, le PDG de Cirrus Logic, John Forsyth, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats ce mois-ci que le nouveau composant arrivera sur le marché au cours du « dernier semestre de l’année prochaine ». Cette période comprendrait la traditionnelle sortie en septembre des modèles haut de gamme iPhone 15 Pro et Ultra de 2023.

Cette théorie est soutenue par deux analystes de la société bancaire britannique Barclays, Blayne Curtis et Tom O’Malley. Selon eux, le nouveau composant dont Cirrus Logic a parlé dans sa lettre aux actionnaires fera très probablement partie des Taptic Engine supplémentaires nécessaires pour piloter l’haptique des boutons solid-state des modèles iPhone 15 Pro et Ultra l’année prochaine.

Une bonne ou mauvaise chose ?

Le mois dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International a déclaré que les modèles iPhone 15 Pro (et Ultra), plus onéreux, arboreront des boutons d’alimentation et de volume solid-state, ce qui nécessitera deux Taptic Engine supplémentaires pour ces appareils. Et oui, il faudra aussi le nouveau composant HPMS de Cirrus Logic pour piloter les Taptic Engine supplémentaires.

Il semblerait donc que nous devrions nous attendre à ce que les modèles iPhone 15 Pro plus chers de l’année prochaine soient dépourvus de boutons physiques qui peuvent s’user avec le temps. Ils pourraient être plus sensibles au toucher, ce qui faciliterait le réglage du volume sur les smartphones. Ils seraient également utilisés comme un autre moyen de différencier les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus non Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra, plus onéreux.