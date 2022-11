Le Falcon Heavy de SpaceX effectue son premier lancement depuis des années

SpaceX a lancé la fusée la plus puissante du monde pour son premier vol depuis un certain temps, et le Falcon Heavy a transporté une précieuse cargaison en orbite. Les lancements de Falcon Heavy ont de grandes implications, et pas seulement en raison de leur impressionnante magnitude physique. Sa capacité à transporter 140 000 livres de fret n’a été égalée que par la fusée Saturn V de la NASA, qui a aidé à transporter les astronautes sur la lune lors des missions Apollo, comme le souligne National Geographic. Bien que son premier lancement réussi remonte à 2018, la fusée de SpaceX n’avait subi que trois lancements au total depuis lors, le plus récent ayant eu lieu en 2019.

Elle a toutefois montré des résultats prometteurs au cours de sa poignée de missions, notamment un lancement commercial historique qui s’est soldé par un succès. La fusée opérationnelle la plus puissante de la Terre a également effectué des missions pour la NASA, contribuant à l’avancement de la technologie spatiale et aux futures expéditions d’exploration de Mars dans le processus.

Hier, SpaceX a utilisé sa Falcon Heavy pour amener des charges utiles vitales en orbite terrestre haute, grâce à la division militaire américaine dans l’espace, l’U.S. Space Force. Quel a été le résultat de la première mission de Falcon Heavy depuis plus de trois ans ?

La fusée de SpaceX a été chargée de déployer des charges utiles vitales pour l’U.S. Space Force, dans le cadre d’une opération conjointe appelée mission USSF-44. La Falcon Heavy a transporté « une variété de charges utiles » qui est censée « promouvoir et accélérer l’avancement de la technologie spatiale », selon l’U.S. Space Force. Ces charges utiles multicouches contiendraient de nombreux microsatellites et CubeSats, entre autres, comme le rapporte Spaceflight Now. Chargé de tester les conditions environnementales en orbite terrestre et de démontrer les capacités technologiques, cet équipement servira à ouvrir la voie aux futures technologies et missions spatiales.

Malgré le brouillard qui régnait hier matin sur le pas de tir, la mission a été lancée comme prévu. Mieux encore, il semble que le lancement se soit déroulé sans encombre. Bien que nous n’ayons pas pu assister au déploiement de la charge utile à la demande du client de SpaceX (dans ce cas, l’U.S. Space Force), nous avons pu voir les deux fusées latérales Falcon Heavy atterrir sur Terre avec succès. Pour une fusée qui n’a pas été lancée depuis 40 mois, SpaceX doit être plutôt satisfait du lancement d’aujourd’hui.