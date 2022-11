Hyundai Home lance sa voiture pour faire concurrence à Tesla en matière d’énergie verte

Un nouvel acteur est apparu sur le créneau jusqu’alors peu concurrentiel des « constructeurs automobiles qui voudraient aussi prendre le contrôle et électrifier votre maison ». Les experts savaient depuis des années que l’électrification à la maison était la nouvelle mode, mais ils s’attendaient à ce que les principaux acteurs construisent soit des maisons, soit des batteries, soit les deux.

Tesla, qui est à la fois un grand fabricant de batteries et un fabricant de produits futuristes, semblait être un candidat évident. De même, Kohler, qui fabrique des articles ménagers, et Sonnen, qui se spécialise dans l’électrification à la maison.

Hyundai ? On ne l’a pas vu venir. Selon un communiqué de presse du 17 novembre, Hyundai Home, un service continu destiné à faire passer la maison et la voiture d’un propriétaire à la même source d’énergie électrique propre, est maintenant sur le marché.

Le constructeur coréen s’est associé à Electrum, spécialiste de l’électrification, pour proposer une solution complète pour la recharge solaire et le stockage d’énergie hors réseau. Le service ne semble être commercialisé qu’aux États-Unis pour l’instant, mais sa disponibilité sera vraisemblablement élargie si le nombre d’adhérents est suffisant.

Le Home de Hyundai n’a pas une réelle surprise pour les personnes impliquées dans le mouvement de stockage d’énergie privé. Le constructeur automobile a présenté en avant-première le concept Home au Salon de l’auto de Los Angeles l’année dernière et a reçu de solides réactions, comme le rapporte le constructeur lui-même.

Une aubaine pour les consommateurs

Cependant, tous les concepts d’ingénierie ne deviennent pas des produits commercialisables en un an. Hyundai est sérieux. Pour l’instant, l’offre de Hyundai est analogue à d’autres offres d’électrification à la maison : panneaux solaires, batterie interne, installateurs certifiés et service 24/7. La principale valeur ajoutée est le nom de Hyundai. Hyundai jouit d’une solide réputation en matière d’ingénierie et de service fiable, bon marché et de bonne humeur. En comparaison, si les Tesla ont beaucoup de qualités, la fiabilité n’est pas au rendez-vous.

Hyundai Home vend clairement la réputation du constructeur automobile. La place de marché Hyundai Home met en relation un utilisateur avec un conseiller en énergie et garantit trois offres différentes pour l’installation. Les installateurs et les professionnels de la maintenance proviennent du réseau de techniciens certifiés du partenaire Electrum. L’objectif semble être une solution d’électrification personnalisée et complète pour chaque client. Jusqu’à présent, bien sûr, Hyundai Home n’est qu’un concept, un site Web et un communiqué de presse. Cela dit, Hyundai a fait preuve d’un sérieux louable en matière d’électrification tout au long de sa chaîne de production. Entre le concept Home et son projet de Ioniq 6 EV, Hyundai pourrait être l’alternative bon marché et joyeuse à Tesla que les dépensiers soucieux de l’avenir ont espérée.