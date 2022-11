La future Galaxy Tab S8 FE aurait un un écran LCD et une « grande expérience du stylet »

Qu’est-ce qui vient après une famille de Galaxy Tab haut de gamme composée de trois membres rivalisant avec l’iPad Pro pour la toute première fois ? Très probablement un trio de Galaxy Tab S9 composé des variantes « standard », Plus et Ultra, bien sûr, mais pas avant que Samsung ne lance une nouvelle alternative de milieu de gamme pour le dernier iPad « standard » d’Apple avec un écran de 10,9 pouces.

Cette présumée tablette bon marché basée sur Android a toujours été censée s’appeler Galaxy Tab S8 FE, mais maintenant ce nom est pratiquement gravé dans le marbre grâce à un initié bien connecté qui ne se trompe presque jamais sur ce genre de choses.

Roland Quandt a également d’autres détails intéressants à partager avant une annonce officielle de la Galaxy Tab S8 FE qui devrait avoir lieu à un moment donné au début de 2023.

Galaxy Tab S8 FE (that’s the actual name) SM-X506B has an LCD, Wacom digitizer = great pen experience, and carries the codename “Birdie”, so that Geekbench result from September should totally be real.

