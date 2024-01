Collaboration Samsung-Hyundai : un pas vers des maisons et voitures connectées intégrées

Samsung et Hyundai unissent leurs forces pour intégrer SmartThings dans les automobiles. Cette collaboration vise à améliorer la connexion entre les maisons intelligentes et les voitures connectées. Samsung et Hyundai ont présenté leur projet d’intégration de la plateforme SmartThings de Samsung pour la maison connectée dans les services de voitures connectées de Hyundai et Kia, comme le rapporte The Verge.

Ce partenariat, qui implique des services « maison-voiture » et « voiture-maison », comprendra également un service intégré de gestion de l’énergie domestique, marquant ainsi une étape importante vers l’intégration transparente entre les technologies automobiles et domestiques connectés.

Les efforts de collaboration entre Samsung et Hyundai sont destinés à redéfinir la prochaine génération de maisons connectées en intégrant de manière transparente SmartThings de Samsung aux voitures connectées de Hyundai et Kia, y compris les véhicules électriques.

Ce partenariat stratégique vise à développer des services avancés « Home-to-Car » et « Car-to-Home » ainsi qu’un système intégré de gestion de l’énergie domestique. Les services « Home-to-Car » et « Car-to-Home » relient la maison connectée et les systèmes d’info-divertissement du véhicule, permettant un contrôle à distance dans les deux sens.

En s’appuyant sur la plateforme SmartThings, les utilisateurs ont la possibilité d’exécuter diverses actions liées à la voiture depuis le confort de leur domicile, telles que le démarrage du véhicule, la gestion de la climatisation, le réglage des fenêtres et la vérification de l’état de la charge.

Améliorer la communication entre les maisons et les voitures

En outre, l’intégration étend le contrôle des voitures aux appareils connectés de maison tels que les téléviseurs, les climatiseurs et les chargeurs de VE, favorisant ainsi une expérience de vie intelligente transparente et interconnectée.

Chanwoo Park, vice-président exécutif de Samsung Electronics, a souligné la nature transformatrice de la collaboration, envisageant une communication améliorée entre les maisons et les voitures grâce à l’intégration de SmartThings et des véhicules connectés de Hyundai et Kia.

Ce partenariat est conçu pour optimiser les services intégrés de gestion de l’énergie à domicile, afin de répondre à l’évolution des modes de vie. Dans le cadre de cette initiative, les utilisateurs peuvent contrôler en toute transparence divers appareils, y compris les véhicules, grâce à des routines SmartThings telles que la « routine du bonjour » et la « routine d’arrivée à la maison ».

Par exemple, lorsque l’alarme matinale d’un smartphone Galaxy signale le début de la journée, les rideaux s’ouvrent automatiquement, les lumières s’allument et la télévision se met en marche. De même, lorsque les utilisateurs s’apprêtent à partir au travail, leur voiture se prépare à atteindre une température idéale. En outre, les smartphones et les écrans de télévision fournissent des informations en temps réel sur la batterie restante et l’autonomie du véhicule électrique.

Haeyoung Kwon, vice-président du centre de développement de l’infodivertissement de Hyundai et de Kia, s’est montré enthousiaste quant à cette collaboration, soulignant son potentiel à améliorer la commodité des services de la voiture connectée, de la maison à la voiture et de la maison à la voiture, dans divers domaines.

Les modèles de voitures Hyundai et Kia qui seront compatibles avec SmartThings n’ont pas encore été précisés, bien qu’une image promotionnelle mette en évidence une Ioniq, ce qui laisse supposer une inclusion probable.