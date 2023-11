Amazon commencera à vendre des véhicules Hyundai en 2024

by

Cela fait près de 30 ans que Amazon a commencé à vendre des livres en ligne. Évidemment, les choses ont changé. Aujourd’hui, Amazon vend toute une gamme de produits, notamment des produits d’épicerie, des vêtements, des appareils électroniques et des médicaments sur ordonnance. Le géant du commerce, toujours insatiable, aime innover, et c’est pourquoi il commencera à vendre des voitures à la fin de l’année 2024.

La nouvelle entreprise de commerce électronique a été annoncée par Amazon et Hyundai lors du salon de l’automobile de Los Angeles 2023. Il s’agit d’un partenariat très étrange. Hyundai sera le premier constructeur automobile à vendre ses véhicules sur la vitrine d’Amazon et promet d’intégrer Alexa à ses voitures, camions et SUV de nouvelle génération. Hyundai utilisera également AWS comme principal fournisseur de services cloud, mais ce n’est qu’une note de bas de page par rapport à l’ensemble de l’opération « vendre des voitures sur Amazon ».

Non, Amazon ne devient pas concessionnaire. Dans le cadre de ce partenariat, Amazon jouera le rôle d’intermédiaire en ligne pour Hyundai : vous achetez la voiture sur Amazon, l’argent est versé à Hyundai et vous venez chercher la voiture chez votre concessionnaire local.

Si vous souhaitez un modèle ou une finition qui n’est pas disponible dans votre région, le concessionnaire le commandera et vous devrez attendre un peu avant de venir le chercher (au cas où vous vous poseriez la question, le concessionnaire qui vous remettra la voiture figurera sur la liste des vendeurs attitrés).

Il est évident que l’ajout de véhicules à la vitrine d’Amazon est une chose très étrange.

Des ventes fin 2024

Mais, il s’agit en fait d’une extension de la salle d’exposition de véhicules qui a été mise en service sur Amazon il y a plusieurs années. Vous pouvez déjà parcourir et personnaliser une tonne de véhicules dans la salle d’exposition d’Amazon, et lorsque vous avez terminé, Amazon vous indique comment trouver et acheter le véhicule. Hyundai a été l’un des premiers constructeurs automobiles à rejoindre la salle d’exposition en ligne, de sorte que le partenariat d’aujourd’hui est en quelque sorte logique.

Hyundai commencera à vendre des voitures sur Amazon à la fin de l’année 2024. Si l’on en croit la salle d’exposition de véhicules d’Amazon, plusieurs constructeurs automobiles suivront l’exemple de Hyundai. Si Amazon réussit dans cette entreprise, le monde naissant de la vente de véhicules en ligne sera bouleversé.