WhatsApp facilite la recherche d’entreprises

Dans un article de blog , WhatsApp affirme que ce sera « un changement de jeu pour les personnes et les entreprises qui cherchent à acheter et à vendre sur WhatsApp sans avoir à aller sur un site Web, ouvrir une autre application ou payer en personne ».

La « recherche d’entreprise » est censée être sécurisée et sera effectuée de manière à ce que personne ne sache que votre compte ait effectué la recherche. Ce service est actuellement déployé au Brésil, en Colombie, en Indonésie, au Mexique et au Royaume-Uni. Au Brésil, les petites entreprises peuvent également être recherchées.

L’objectif de WhatsApp de devenir un refuge pour les entreprises franchit une nouvelle étape puisque la plateforme de messagerie appartenant à Meta a introduit de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit notamment de la possibilité de rechercher des entreprises avec plus de facilité , de la possibilité de faire des achats directement par WhatsApp, et plus encore.