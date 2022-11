Elon Musk dit qu’il laisse Donald Trump revenir sur Twitter

by

by

Donald Trump est autorisé à réintégrer Twitter, a annoncé Elon Musk. Musk a justifié cette décision en se basant sur les résultats de son sondage personnel sur Twitter. Le compte @realDonaldTrump et ses tweets sont à nouveau pleinement visibles, quelques jours seulement après que Trump a confirmé qu’il se représentera à la présidence en 2024.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv —Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Peu de temps après avoir pris le contrôle du réseau social, Musk a déclaré qu’il ne rétablirait aucun compte interdit tant que l’entreprise n’aurait pas mis en place et réuni un conseil de modération du contenu avec des « points de vue très diversifiés. »

Au lieu de cela, vendredi soir, alors que les gens s’endormaient pour le week-end précédant Thanksgiving, il a décidé de sonder ses propres adeptes sur Twitter. « Réintégrer l’ancien président Trump », a-t-il tweeté, à côté d’un sondage avec des boutons pour choisir « Oui » ou « Non ».

Les réponses « Oui » l’ont emporté par une mince marge de 52-48 %. On ne sait pas exactement combien d’entre elles étaient des bots ; Musk lui-même a suggéré que le sondage était attaqué par des bots. Musk a également tenté de se dégager de l’accord avec Twitter en affirmant que 20 % des comptes Twitter étaient faux, et il a suggéré que des robots étaient responsables des résultats de son sondage controversé sur la Russie et l’Ukraine.

Selon Musk, plus de 134 millions de personnes ont vu le sondage, mais celui-ci n’a suscité qu’un peu plus de 15 millions de réponses. Cela signifie que seulement 11 % des personnes qui ont vu le sondage ont cliqué sur l’un des boutons.

Nous ne saurons probablement jamais si Musk a réellement pris sa décision sur la base du sondage ou s’il avait déjà pris sa décision. En novembre 2021, il a vendu 10 % de ses actions Tesla après avoir sondé ses abonnés, et la majorité a répondu qu’il devait le faire. À l’époque, il a écrit : « Je me conformerai aux résultats de ce sondage, quelle que soit l’issue ». Mais le Wall Street Journal a révélé qu’il avait déjà pris la décision de vendre ces actions en septembre, deux mois plus tôt, dans le cadre d’un plan de négociation prédéfini destiné à empêcher les cadres de commettre des délits d’initiés.

Pas sûr que Trump revienne

L’ancien président Trump a été banni de Twitter le 8 janvier 2021, « en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence » après le rôle de Trump dans l’incitation de l’envahissement du 6 janvier au Capitole. Twitter a déclaré à l’époque que les messages de Trump enfreignaient ses règles contre la glorification de la violence. Depuis lors et jusqu’à ce soir, les visiteurs de son profil Twitter ont été accueillis par un message « compte suspendu », au lieu de voir ses tweets.

Au cours du long et douloureux processus d’achat de Twitter, Musk a déclaré qu’il rétablirait le compte de Trump. « Je pense effectivement qu’il n’était pas correct d’interdire Donald Trump », a déclaré Musk en mai.

On ne sait pas encore si Trump reviendra sur Twitter, invité ou non. Après avoir été évincé de Twitter, Trump a rejoint Truth Social, un réseau social de droite développée par une entreprise fondée par l’ancien président. À la suite des commentaires de Musk sur le fait de lui permettre de réintégrer Twitter, Trump a déclaré qu’il resterait sur Truth Social, qu’il soit invité ou non à revenir. « Twitter est devenu très ennuyeux. Ils se sont débarrassés de beaucoup de bonnes voix sur Twitter, de beaucoup de leurs voix conservatrices », a déclaré Trump à l’époque.

L’approche basée sur les sondages offre à Musk un moyen de donner une nouvelle image à Twitter et à lui-même. En termes de relations publiques, l’acquisition de Twitter n’a pas été du goût d’Elon Musk. Un grand chaos a été signalé après que le nouveau PDG au franc-parler a lancé des ultimatums sévères au personnel. Il a même été la cible de plusieurs plaisanteries. Le fait de demander carrément à Twitter ce qu’il veut — sans les garanties qu’il avait initialement promises — représente un nouveau discours, et il n’est pas certain que la base d’utilisateurs déjà critique l’accepte.