La gamme d’accessoires de charge MagSafe d’Apple pour l’iPhone est assez limitée : vous avez la rondelle MagSafe standard, le MagSafe Duo, le peu convaincant MagSafe Battery Pack, et bien… c’est tout.

Mais de nouvelles images indiquent qu’Apple a envisagé à un moment donné de commercialiser un support métallique avec un chargeur MagSafe intégré.

Les photos et les détails connexes ont été partagés par l’utilisateur de Twitter @TheBlueMister et ensuite couverts par MacRumors. @TheBlueMister fait partie d’un groupe de collectionneurs amateurs qui partagent sur Twitter des informations sur les prototypes et les préversions d’appareils et d’accessoires Apple. Plus d’une personne a mis la main sur le « Apple Magic Charger » (c’est ainsi qu’il est identifié lorsqu’il est branché sur un Mac), ce qui permet d’ajouter foi à son authenticité.

Le produit se compose d’une base épaisse en aluminium avec une découpe circulaire pour le palet MagSafe, qui peut être posé à plat ou à la verticale, comme le chargeur de l’Apple Watch sur le MagSafe Duo.

Il y a une couche caoutchoutée sur le fond pour empêcher le Magic Charger de se déplacer, et un câble USB-C fixé en permanence est également visible. Ce dernier semble terrible pour la durabilité globale et pour voyager avec l’appareil, mais je suppose que c’est ce à quoi le MagSafe Duo est destiné.

Difficulté pour l’orientation paysage

Un défaut plus important et plus évident est que le Magic Charger ne peut vraiment tenir un iPhone qu’en orientation paysage ; le palet magnétique rond MagSafe est trop bas pour s’adapter à la position verticale. qui ressemble beaucoup et prend en charge la charge de 15 watts — mais sans l’orientation debout.

Je pense qu’Apple s’est rendu compte que la position debout du Magic Charger, uniquement en mode paysage, était trop peu pratique et peu commode avant que cet accessoire ne soit sur le point d’être commercialisé. Je suis curieux de savoir ce qui, le cas échéant, était « magique » dans son intégration à l’iPhone ; peut-être qu’Apple envisageait des expériences logicielles uniques comme celles proposées par le Pixel Stand de Google. Ou peut-être s’agissait-il simplement d’un nom fantaisiste pour ce qui aurait probablement été un chargeur onéreux.