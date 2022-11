Elon Musk affirme que le nouveau Twitter Blue sera relancé le 29 novembre

Twitter va relancer les inscriptions à son service Twitter Blue le 29 novembre, a déclaré mardi son propriétaire, Elon Musk. Toute personne s’inscrivant à ce service à 7,99 dollars par mois verra son nom de compte accompagné d’une coche bleue, ce qui mettra fin à l’ancien système dans lequel la tant convoitée coche n’était attribuée qu’aux comptes vérifiés des politiciens, des célébrités, des employés des médias et d’autres personnalités publiques.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid – Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Cela signifie que la coche bleue deviendra essentiellement un symbole qui indique simplement que vous êtes un abonné de Twitter ayant accès à des fonctionnalités premium, tandis que de nombreux comptes précédemment vérifiés afficheront un nouveau label « Officiel » sur leur profil.

En effet, le label « Officiel » vient de réapparaître sur de nombreuses pages de profil Twitter après avoir été affiché sur certains comptes mercredi dernier avant d’être rapidement retiré par la société.

Dans un autre tweet mardi, Musk a déclaré que toutes les coches bleues actuelles seront retirées des pages de profil « dans quelques mois ».

All unpaid legacy Blue checkmarks will be removed in a few months —Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2022

L’entreprise a mis en pause le service d’abonnement Twitter Blue vendredi dernier après qu’un grand nombre d’imitations de comptes ont commencé à apparaître avec l’ancienne coche bleue de vérification, ce qui a semé la confusion parmi les quelque 230 millions d’utilisateurs actifs de la communauté. Certains de ces comptes imités portaient le nom d’entreprises bien connues telles que Nintendo et Ely Lily, et contenaient des tweets offensants, faux ou les deux.

Contrariées par le tourbillon de confusion qui entoure Twitter depuis l’acquisition par Musk, fin octobre, pour 44 milliards de dollars, un certain nombre de marques ont interrompu leurs publicités sur la plateforme.

Une réelle incertitude

Le message de Musk mardi est une tentative pour rassurer les utilisateurs — ainsi que les annonceurs — que l’incertitude entourant Twitter Blue, ou « Blue Verified » comme il l’appelle dans son tweet, sera levée à la fin de ce mois.

Quelques jours après avoir pris les rênes de Twitter, Elon Musk a licencié près de la moitié des effectifs dans le but de réduire les coûts et de pousser la plateforme vers les bénéfices. Le PDG, le directeur financier et l’ensemble du conseil d’administration ont également reçu des ordres.

Une grande incertitude entoure encore l’avenir de Twitter. Nombreux sont ceux qui se demandent dans quelle mesure Musk donnera suite à son souhait précédemment exprimé de relâcher la modération du contenu sur la plateforme, ce qui pourrait conduire à l’apparition de contenus plus offensants et problématiques dans les tweets. Le nouveau propriétaire pourrait également vouloir intégrer une série de services supplémentaires, tels que les paiements et les achats, afin de transformer la plateforme en une « application universelle ». Mais d’abord, il doit faire en sorte que ces marques dépensent à nouveau pour la publicité — ou au moins persuader un grand nombre de personnes de s’inscrire à Twitter Blue.