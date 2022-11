L’iPhone 15 Pro pour offrir des vitesses de transfert de données plus rapides avec l’USB-C

La rumeur veut que l’iPhone 15 soit équipé d’un port USB Type-C, d’autant plus que Greg Joswiak, un dirigeant d’Apple, a confirmé que la société allait adopter l’USB-C et se débarrasser ainsi de son port Lightning. Et maintenant, nous avons des informations fraîches sur les vitesses de transfert de données en raison de cela et comment Apple pourrait envisager d’aller pour deux types de ports USB-C.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a révélé que Apple pourrait utiliser un port USB-C haute vitesse pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Il pourrait s’agir d’un port USB 3.2 ou Thunderbolt 3.

Pour l’iPhone 15 classique et l’éventuel iPhone 15 Plus, il pourrait s’agir d’un port USB 2.0, dont les vitesses de transfert de données seront similaires à celles du port Lightning. Toutefois, les modèles iPhone 15 Pro devraient bénéficier d’une augmentation significative de la vitesse, jusqu’à 40 Gbps.

Si cela se produit, Apple fera une fois de plus la différence entre les modèles iPhone Pro et non Pro afin d’augmenter les ventes des Pro comme elle l’a fait avec la série d’iPhone 14. Alors que les modèles iPhone 14 Pro sont équipés de la puce A16 Bionic, d’un écran ProMotion à 120 Hz et de plusieurs mises à niveau de l’appareil photo, l’iPhone 14 non Pro est équipé de la vieille puce A15 Bionic et d’un écran à 60 Hz.

Kuo estime également que cette bifurcation va « stimuler la demande de l’écosystème Apple pour les puces de transfert à haute vitesse et l’imitation par les concurrents ».

D’autres changements

Outre l’adoption du port USB-C, récemment rendu obligatoire par la nouvelle loi européenne, l’iPhone 15 Pro devrait disposer de 8 Go de RAM, ce qui serait la configuration de RAM la plus élevée pour un iPhone. Les modèles iPhone 14 Pro sont dotés de 6 Go de RAM. Il y a de fortes chances que l’iPhone 15 Pro abandonne les boutons physiques de volume et d’alimentation et les remplace par des boutons à solid state, qui rappellent la sensation d’appuyer sur un bouton.

Plusieurs mises à niveau de la caméra (à l’exception de la prise en charge d’un objectif 8P, peut-être), des améliorations de la batterie, etc. sont également prévues. La série d’iPhone 15 devrait être lancée dans la seconde moitié de 2023, mais rien de concret à ce sujet n’est disponible pour l’instant. Restez donc à l’écoute pour plus de détails sur la série d’iPhone 15.